魔法壞女巫迎來第二章　張繼聰飾出冊「金童」重建父子情

魔法壞女巫：第二章

被冠上「西方壞女巫」惡名的艾法芭（辛西婭艾利沃 飾）遭到放逐後，隱居在奧茲國樹林深處，但是卻仍然為被噤聲的動物爭取自由而奮鬥，並且迫切地想要揭露她所知道關於奧茲國大巫師（傑夫高布倫 飾）的真相。 與此同時，格琳達已經成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，她住在翡翠城皇宮中，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。

在莫里貝爾夫人（奧斯卡獎得主楊紫瓊 飾）的安排下，格琳達成為奧茲國人民眼中充滿粉紅泡泡的安撫力量，並且讓他們相信奧茲國在大巫師的統治之下一切都很好。 當格琳達的明星光環越來越閃亮，她也準備和費耶羅王子（奧立佛獎得主、艾美獎及演員工會獎提名喬納森貝利 飾）舉行一場盛大的婚禮，但是她卻一直受到她和艾法芭分開後的陰影所糾纏。

她試圖促成艾法芭與大巫師之間的和解，然而她所有的努力都以失敗告終，使得艾法芭和格琳達的關係越來越疏遠。她們的關係決裂所造成的影響，將徹底改變博克（東尼獎入圍者伊森斯萊特 飾）與費耶羅的命運，也將威脅到艾法芭的妹妹涅莎蘿絲（瑪麗莎博德 飾）的安危，而一名來自堪薩斯州的少女也將闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。 當一群憤怒的民眾揭竿而起，打算對抗西方壞女巫，格琳達和艾法芭就必須最後一次攜手合作。