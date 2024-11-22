魔法壞女巫／寄了一整個春天／飛黃騰達／台北追緝令／戀愛大都會／你好,愛,再次｜今期睇咩戲

魔法壞女巫 在一個充滿魔法、咒語、巫師的神奇國度「奧茲國」，裡面有鮮為人知的女巫故事。Elphaba因不尋常綠色外表而經常被誤解，漂亮的Glinda則相反甚受歡迎。二人在大學相識，並結下看似不可思議但深厚的友誼。遇到綠野仙蹤後，她倆友誼走上分叉路口，從此的人生道路截然不同⋯

寄了一整個春天 女高中生許澄（邱彥筒）想談戀愛卻天生口吃，與唯一好友Rachel（陳書昕）在網上經營二手內褲生意，在這盤不乎合道德規範卻又合法的生意中，許澄逐漸美化自己與買家的關係，她得到了關注和愛，卻失去了友情。

飛黃騰達 70年代的紐約，野心勃勃的特朗普決心擺脫強大父親的陰影，渴望曼哈頓房地產界闖出一片天。此時，特朗普遇上一個即將改變他一生的人——律師羅伊科恩。欺騙、恐嚇、操縱⋯⋯科恩的「教導」令特朗普逐步登上權力寶座，飛黃騰達！

台北追緝令 美國緝毒局探員莊（盧克伊雲斯 飾）出名為求破案，不擇手段，經常搞出大龍鳳。莊為了追捕販毒集團首腦姜（姜成 飾），不顧上司反對去到台北，沒想到竟然重遇15年前的舊情人祖兒（桂綸鎂 飾），更發現她竟然和姜已結婚，並有兒子雷蒙。在陰差陽錯下，莊、祖兒、雷蒙三人被逼攜手反擊姜，祖兒還發揮昔日「女車神」本色，與莊一同於鬧市街頭極速飛車！闖過一連串的生死搏鬥、槍彈駁火，他們最終能否搗破姜的犯罪陰謀…？

戀愛大都會 沒有人相信在熙和興秀只是朋友—在熙自由奔放的個性在群體中惹起不少非議，直至遇上同樣格格不入的興秀，並意外得悉了他的秘密。兩人漸漸成為朋友，更開展同居同樂的生活，讓對方成為日常和情感上最保護自己的「伴侶」。

你好,愛,再次 闊別 5 年後，喬伊和伊森再次相遇。當他們重新認識彼此，跨越錯綜複雜的加拿大新生活，並在變化中尋找浪漫和聯繫。 原文刊登於 電影LOL