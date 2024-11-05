魔法壞女巫｜Lilian簡幗儀設計戰衣出席世界首映 獲Ariana大讚：So beautiful！

新片《魔法壞女巫》（Wicked）改編自人氣百老匯同名音樂劇，該片將於11月21日在香港上映，日前於澳洲悉尼舉行全球首映，一眾主演包括辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、樂壇天后Ariana Grande、喬納森拜利（Jonathan Bailey ）Ethan Slater、謝夫高拔林 （Jeff Goldblum）及瑪麗莎博德（Marissa Bode）於State Theatre外鋪成的黃磚路（Yellow brick road） ，眾星一齊行「gold carpet」，毫不吝嗇與fans互動，還不時全場一同合唱電影的歌曲，有不少fans看到偶像時感覺落淚，場面感動。

今次香港的時裝品牌設計師簡幗儀（Lilian）獲邀前往參與，穿上她親手設計，以戲中主角Glinda為概念的粉紅花裙，現身首映時不停被各地媒體拍攝，更獲一眾主演青睞，無一不大讚她設計的主題花裙，當遇上Ariana 和Cynthia時，兩人更異口同聲表示：「So beautiful！Gorgeous！」得知Lilian是香港的代表，還大方向工作人員鏡頭say hello，表示要和香港的粉絲打招呼！