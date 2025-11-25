魔法壞女巫2專訪｜億萬導演朱浩偉認拍攝具挑戰性 Jonathan爆紅封最性感男士：感謝大家支持

《魔法壞女巫：第二章》（Wicked：For Good) 全球首周票房突破2.26億美元（17.6億港元），刷新多項票房紀錄，更寫下北美與全球影史上改編自百老匯音樂劇的電影最高開畫紀錄。

作曲人 靠女兒攞靈感

導演朱浩偉表示，第二章的故事探討Elphaba和Glinda面對成年期的殘酷現實和她們的自我發展，他也表示第一章和第二章的劇情同時間進行拍攝是有點挑戰性，朱浩偉稱：「拍攝《魔法壞女巫》的製作十分龐大，所以我們花了很多時間去準備，也要平衡片中的角色們和場景設計，也要忠於舞台劇的和滿足到觀眾們的期待，實在不容易。第一章是比較有童話故事和夢想的感覺，而第二章則去了解那些夢想背後的現實。我們希望觀眾們可以欣賞到整個故事，並不是看續集的感覺。」作曲家Stephen Schwartz更為第二章的電影作了兩首新歌《No Place Like Home》和《The Girl in the Bubble》，他表示家中女兒給他靈感寫曲：「今次的新歌均是由劇情中的角色們推動，例如Glinda在內容有點像啦隊隊長，以及Elphaba的轉變。在寫前作歌曲《For Good》時，我曾問女兒如果以後不能再跟她的好友見面的話，她會有甚麼感覺，女兒的答案便是我作這首歌的靈感了。」