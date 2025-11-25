魔法壞女巫2專訪｜億萬導演朱浩偉認拍攝具挑戰性 Jonathan爆紅封最性感男士：感謝大家支持

《魔法壞女巫：第二章》（Wicked：For Good) 全球首周票房突破2.26億美元（17.6億港元），刷新多項票房紀錄，更寫下北美與全球影史上改編自百老匯音樂劇的電影最高開畫紀錄。
作曲人靠女兒攞靈感
導演朱浩偉表示，第二章的故事探討Elphaba和Glinda面對成年期的殘酷現實和她們的自我發展，他也表示第一章和第二章的劇情同時間進行拍攝是有點挑戰性，朱浩偉稱：「拍攝《魔法壞女巫》的製作十分龐大，所以我們花了很多時間去準備，也要平衡片中的角色們和場景設計，也要忠於舞台劇的和滿足到觀眾們的期待，實在不容易。第一章是比較有童話故事和夢想的感覺，而第二章則去了解那些夢想背後的現實。我們希望觀眾們可以欣賞到整個故事，並不是看續集的感覺。」作曲家Stephen Schwartz更為第二章的電影作了兩首新歌《No Place Like Home》和《The Girl in the Bubble》，他表示家中女兒給他靈感寫曲：「今次的新歌均是由劇情中的角色們推動，例如Glinda在內容有點像啦隊隊長，以及Elphaba的轉變。在寫前作歌曲《For Good》時，我曾問女兒如果以後不能再跟她的好友見面的話，她會有甚麼感覺，女兒的答案便是我作這首歌的靈感了。」
更有自信演出歌舞片
至於最近被著名娛樂雜誌《People》選為年度最性感男士的Jonathan Bailey，認為今次可以參演《魔法壞女巫》這部電影是一生以來難得的機會，他謂：「很有才華的導演和演員們一起製作的作品。我記得第一次看《魔法壞女巫》的舞台劇時已被Fiyero這角色深深吸引，因為在一個很短的時間內變化很大，也有讓我有很大的自由度去表演一名輕浮到認真的性格，片中有很多場面我只是靠眼神和面部表情去演繹Fiyero，這過程十分之特別。在宣傳第一章的時候我都發現《魔法壞女巫》有國際媒體和fans的熱烈支持，因為我出身於舞台劇界，不常面對這麼大形的訪問和接觸到這樣多fans，那次的經驗已令我很感動，亦相當感謝大家的熱情和支持。」Jonathan更表示本身有跳芭蕾舞和學習過唱歌，現在更有自信去演出歌舞片，笑說跟Cynthia合作後不怕跟其他人合唱，可以和大家一起去唱K。
記者Lilly Lui洛杉磯報道