魔法壞女巫2｜Marf化身壞女巫現身新加坡首映 與Ariana同 Cynthia 楊紫瓊夢幻同框

《魔法壞女巫：第二章》(Wicked：For Good)昨日(113日)於新加坡環球影城舉行亞太地區首映禮，國際樂壇天后Ariana Grande、奧斯卡提名女星Cynthia Erivo兩位女主角，連同奧斯卡影后楊紫瓊等主要演員齊齊抵達新加坡宣傳。香港女團COLLAR成員邱彥筒(Marf)亦獲邀亮相，以一身向主角Elphaba致敬的經典造型亮相，成功實現與偶像Ariana Grande近距離見面的夢想，並獲得楊紫瓊的主動問候與鼓勵。
Marf難掩興奮地表示：「自看了上集，就變成了《魔法壞女巫》的忠實粉絲，亦在外國看了舞台劇，特別喜歡Elphaba這個角色。所以知道這套戲有續集，是一定要去睇的！而今集亦冇令我失望，作為粉絲真的看得很享受投入！」
期望以登國際舞台
受邀參與國際盛事，Marf分享深刻感受：「當親眼見到Ariana Grande與Cynthia Erivo的那一刻，我瞬間明確了自己的角色——我是代表香港而來。」她真摯地補充：「那份對她們的欣賞與敬佩，實在難以用三言兩語概括。我更深切的期望，是未來能以一名演員或表演者的身份，在國際舞台上再次與她們相遇。」
楊紫瓊主動打招呼
楊紫瓊看到來自香港的Marf，親切地主動走向與Marf交談和合照，兩位不同世代的香港演員同框，言談甚歡。《魔法壞女巫：第二章》由億萬大導演朱浩偉執導，將於下周四(20日)在香港上映。