魔海奇緣2｜張繼聰孖Kakaball父女檔配音 Sinnie@Lolly Talk取代蘇麗珊聲演慕安娜

迪士尼電影《魔海奇緣2》（Moana2）即將於12月5日在香港上映，被大海選中的慕安娜再次夥拍半人半神茂宜，向更遙遠的神秘危險水域進發，展開更大規模、更爆笑、更驚險刺激的海洋奇幻歷險！

本地配音版亦為全新航程注入新意，請來首度為動畫配音的人氣組合Lolly Talk成員Sinnie聲演慕安娜，並會包辦電影內多首歌曲，與再次聲演茂宜的張繼聰拍住檔配音，新鮮感十足。同時，迪士尼更安排張繼聰父女兵上陣，他帶埋寶貝女張靖（Kakaball）一齊配音，由她可愛聲演慕安娜妹妹茜美雅。