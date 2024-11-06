魔海奇緣2｜張繼聰孖Kakaball父女檔配音 Sinnie@Lolly Talk取代蘇麗珊聲演慕安娜

迪士尼電影《魔海奇緣2》（Moana2）即將於12月5日在香港上映，被大海選中的慕安娜再次夥拍半人半神茂宜，向更遙遠的神秘危險水域進發，展開更大規模、更爆笑、更驚險刺激的海洋奇幻歷險！
本地配音版亦為全新航程注入新意，請來首度為動畫配音的人氣組合Lolly Talk成員Sinnie聲演慕安娜，並會包辦電影內多首歌曲，與再次聲演茂宜的張繼聰拍住檔配音，新鮮感十足。同時，迪士尼更安排張繼聰父女兵上陣，他帶埋寶貝女張靖（Kakaball）一齊配音，由她可愛聲演慕安娜妹妹茜美雅。
乖女首度挑戰配音工作，爸爸張繼聰直言配音前兩父女在家有一起重看《魔海奇緣》第一集，但沒有特別指點Kakaball，更笑稱:「我哋喺屋企唔講公事㗎！」阿聰指出小朋友配音方法與大人不同，不可能要求他們睇住畫面配音，全靠導演示範，讓Kakaball模仿語氣和節奏，再經剪接師處理，完成後見到畫面與女兒聲音完美融合，阿聰大讚乖女表現出色，Kakaball亦配得好開心，兩父女一起經歷了一次夢幻的配音旅程。
八年前上映的《魔海奇緣》，當時由蘇麗珊聲演女主角慕安娜，而今次主角換上Sinnie，首度為動畫配音的她，覺得要即場睇片配音夾咀形有一定難度，但成功投入慕安娜領航員的角色後又有很大滿足感。自言膽小驚青的Sinnie，特別欣賞慕安娜的勇氣和樂觀，敢於探險和面對挑戰，她稱：「今次配音幫我叉了電！最開心是獻唱多首電影內的歌曲，包括主題曲《航行他方》（Beyond），這首慕安娜在大海迷失時為自己打氣、充滿希望和正能量的歌，令我知道失意時可以透過唱歌給予自己力量！」有別於Lolly Talk的歌曲，Sinnie覺得這首主題曲更加放大了內心的感覺，唱出了自己的心聲。Sinnie及Kakaball閒時都喜歡跳舞，Kakaball更經常在公眾表演，兩位首次碰面，即場來個battle，化身慕安娜及妹妹茜美雅大跳土風舞，在跳舞中途張繼聰技癢，突然亂入搞氣氛，十分搞笑。