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娛樂
2023-10-24 18:00:00

魔雪奇緣世界| 陳冠希帶6歲Alaia 現身迪士尼朝聖見Elsa

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Edison亦配合主題戴上一個Elsa頭箍，零違和感。.

Edison亦配合主題戴上一個Elsa頭箍，零違和感。.

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》Frozen主題園區將於1120日隆重登場，全城矚目！昨日（23日）舉行優先場，獲不少圈中人帶埋小朋友率先去打卡，除了有李璨琛一家、阿Bob 一家，陳展鵬一家、黎諾懿一家，洪永城一家，吳若希一家，余香凝囡囡，就連昔日男神陳冠希（Edison ) 也有帶埋寶貝女入場潮聖，非常熱鬧。

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6歲Alaia得到特別待遇，被Elsa拖住。 6歲Alaia旋風式長高。. 陳冠希帶6歲Alaia 現身迪士尼。
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Edison頭箍 零違和感

不少圈中藝人分別在社交網大曬打卡相，相中見小朋友們都打扮成小公主入場，而Edison 亦有貼出短片，片中見主題人物Elsa 拖住6歲的Alaia，尾隨更有一大班小朋友，其後，Alaia又與另一主題人物Anna擁抱，只見著上公主裙的Alaia 遺傳了媽媽的優良基因，旋風式長高，充滿少女味，而Edison亦配合主題，戴上一個Elsa頭箍，零違和感，十分可愛，他們更大玩過山車，非常盡興，Edison 留言感謝迪士尼令Alaia可以成為第一批探訪《魔雪奇緣》的人，大讚是超級神奇的夜晚，並強烈推薦給所有年齡層的人。

洪永城一家。 森美擺晒少女post。 陳展鵬一家。. 吳若希充滿少女味。 阿Bob 亦有帶埋仔女率先去試玩。 小朋友們都打扮成小公主入場。

眾藝人大曬打卡相

另外。作為四孩之父的Bob，當然亦有帶埋仔女率先去試玩，他寫道：「你睇吓Elsa 見到我幾開心。迪士尼新開嘅魔雪奇緣世界，四個字形容 - 正到黐線！」；而森美更帶出少女甫士打卡，笑言：「咩叫做與時並進，我跟啲kol少女 做足動作，真係唔容易呀，Frozen 再次帶畀你浪漫嘅北歐埸景，夏雪氛圍帶魔幻，真係好浪漫！！小朋友開心大人有溫馨快樂的享受」至於陳展鵬老婆單文柔、洪永城老婆梁諾妍（Inez）、朱薰等亦有洗版式貼出一家遊樂園的合照。

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