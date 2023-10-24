魔雪奇緣世界| 陳冠希帶6歲Alaia 現身迪士尼朝聖見Elsa

Edison 戴 頭箍 零違和感

不少圈中藝人分別在社交網大曬打卡相，相中見小朋友們都打扮成小公主入場，而Edison 亦有貼出短片，片中見主題人物Elsa 拖住6歲的Alaia，尾隨更有一大班小朋友，其後，Alaia又與另一主題人物Anna擁抱，只見著上公主裙的Alaia 遺傳了媽媽的優良基因，旋風式長高，充滿少女味，而Edison亦配合主題，戴上一個Elsa頭箍，零違和感，十分可愛，他們更大玩過山車，非常盡興，Edison 留言感謝迪士尼令Alaia可以成為第一批探訪《魔雪奇緣》的人，大讚是超級神奇的夜晚，並強烈推薦給所有年齡層的人。