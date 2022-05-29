魯庭暉收小觀眾來信 擔憂MakerVille財政狀況

MakerVille行政總裁魯庭暉不時在社交平台回答觀眾問題，日前他收到一位小朋友的來信，內容除了提及小朋友自己的疾病終於迎來曙光，還寫道︰「恭喜你成立新公司MakerVille，我都想成為其中一個Makers！祝新公司順順利利，夠錢用嗎？請問幾時開拍膠戰3？P.S.我想要一隻生啤公仔，可以嗎？」而小朋友更以「小小maker」自居。

魯庭暉之後在社交平台回應︰「應徵者非常關心我們的財務狀況……」並謂︰「小朋友，開心聽到呢個消息。你識得關心別人，又鐘意我哋D節目，咁你要身體健康呀，長大做一個好人，跟住黎搵生Bear面試啦，到時你估膠戰會唔會仲拍緊唔知第幾季呢？等我問吓Edan叔叔珈其叔叔Jeffery叔叔肥腸叔叔阿正姨姨Hillary姨姨先……」有份主持《膠戰》的阿正、岑珈其留言「正姨姨隨時Ready㗎喇」、「So sweet」而肥腸亦留言問魯庭暉︰「腸叔叔都想問幾時開膠戰3」。