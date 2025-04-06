熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-06 11:18:33

魯振順指《中年好聲音》搶job 車婉婉︰百貨應百客(有片)

分享：
車婉婉出席保良局活動，雖然撞正下雨天，一樣開心。(娛樂版攝)

車婉婉出席保良局活動，雖然撞正下雨天，一樣開心。(娛樂版攝)

adblk5

車婉婉應保良局邀靖，出席「童愛樂遊迪士尼」活動，與五百名保良局住宿兒童、特殊學習需要兒童及其家長共晉午餐兼分享。婉婉更攜同囝囝BBQ出席，她表示每當有空的時候，便會跟BBQ去保良局探訪，令囝囝明白不只是捐玩具，更需要有其他行動去關心社會。

車婉婉與多位藝員一齊出席「童愛樂遊迪士尼」活動。(娛樂組攝)

車婉婉與多位藝員一齊出席「童愛樂遊迪士尼」活動。(娛樂組攝)

與《中年好聲音》同行

婉婉因為主持《中年好聲音》關係，竟然有不少小朋友問她參賽注意事項、舞台經驗，她更即場教唱歌及運氣。談到《中年好聲音3》快將尾聲，她直言非常不捨得，透露尚餘一集會在錄影廠，當日會做一個farewell儀式，之後便會移師到啟德場館。她坦言來到第三季，節目讓她這幾年過得很充實很快，因為要跟幾百人一齊經歷很多東西，當中有不少開心及感動的時刻。她直言《中三》有很多優秀歌手，她說︰「好感恩有一班優秀參賽者，每一個人都很獨當一面，每個人唱唔同歌曲都有佢個特性，我覺得都係觀眾福氣，令我哋每次睇嘅時候都好開心同有追看性。」

adblk6
李何芷韻主席（中）、譚毓楨副主席（右三）等與車婉婉、周吉佩及魏嘉信合照。(娛樂組攝) 周吉佩跟年青人分享經驗。(娛樂組攝) 車婉婉更教小朋友唱歌運氣。(娛樂組攝) 一眾保良局董事會成員以及善心藝人，攜同家人與保良局服務受眾暢玩香港迪士尼樂園。(娛樂組攝)

為《中3》打氣

她表示有時看到有參賽者選錯歌曲，便會覺好嬲，會在後台肉緊為對方打氣。臨近至尾聲，她也有給成功晉級的參賽者說︰「我哋冠軍只得一個，但我哋只要團結，每一個人做好自己本分，做一個好表演，大家都會記住我哋。」

百貨應百客

對於魯振順指《中年好聲音》搶去部份藝人的工作，婉婉認為百貨應不百客，不同客戶、不同活動，可能需要不同人。她說︰「確實，《中年好聲音》有熱度，可能客戶係想買熱度，想佢哋嚟唱，佢哋唱得好，可能喺選擇嘅時候，會揀多啲呢啲歌手，作為《中年好聲音》嘅代表，唯有同大家講聲唔好意思。」

車婉婉認為有客戶想要熱度，便可能考慮《中年好聲音》系列的歌手。(娛樂組攝)

車婉婉認為有客戶想要熱度，便可能考慮《中年好聲音》系列的歌手。(娛樂組攝)

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad