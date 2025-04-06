魯振順指《中年好聲音》搶job 車婉婉︰百貨應百客(有片)

車婉婉應保良局邀靖，出席「童愛樂遊迪士尼」活動，與五百名保良局住宿兒童、特殊學習需要兒童及其家長共晉午餐兼分享。婉婉更攜同囝囝BBQ出席，她表示每當有空的時候，便會跟BBQ去保良局探訪，令囝囝明白不只是捐玩具，更需要有其他行動去關心社會。

婉婉因為主持《中年好聲音》關係，竟然有不少小朋友問她參賽注意事項、舞台經驗，她更即場教唱歌及運氣。談到《中年好聲音3》快將尾聲，她直言非常不捨得，透露尚餘一集會在錄影廠，當日會做一個farewell儀式，之後便會移師到啟德場館。她坦言來到第三季，節目讓她這幾年過得很充實很快，因為要跟幾百人一齊經歷很多東西，當中有不少開心及感動的時刻。她直言《中三》有很多優秀歌手，她說︰「好感恩有一班優秀參賽者，每一個人都很獨當一面，每個人唱唔同歌曲都有佢個特性，我覺得都係觀眾福氣，令我哋每次睇嘅時候都好開心同有追看性。」

為《中3》打氣

她表示有時看到有參賽者選錯歌曲，便會覺好嬲，會在後台肉緊為對方打氣。臨近至尾聲，她也有給成功晉級的參賽者說︰「我哋冠軍只得一個，但我哋只要團結，每一個人做好自己本分，做一個好表演，大家都會記住我哋。」

百貨應百客

對於魯振順指《中年好聲音》搶去部份藝人的工作，婉婉認為百貨應不百客，不同客戶、不同活動，可能需要不同人。她說︰「確實，《中年好聲音》有熱度，可能客戶係想買熱度，想佢哋嚟唱，佢哋唱得好，可能喺選擇嘅時候，會揀多啲呢啲歌手，作為《中年好聲音》嘅代表，唯有同大家講聲唔好意思。」