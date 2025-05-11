魯振順自爆被初戀女友瞞住墮胎 藝人大會被叫收聲：我都未講要「還騷」

現年67歲的魯振順早前被指在TVB主席許濤跟藝員的交流會上，大控訴十分鐘以表不滿。今年年中便約滿的魯振順接受商台《星光背後》專訪，披露當時真實發言：「我仲未講公司要我哋『還騷』，已經畀人攞走咗個咪！」魯振順入行以來，前半生事業感情也受盡打擊。而對於因演活《笑傲江湖》的東方不敗而長年被誤會其性取向，他自爆：「阿媽都懷疑過我，我話畀你知，我第一個女人年紀大過我兼同我一齊七年，佢走去墮胎我都唔知。如果佢留返個仔，我個仔今年40歲喇。」

借《哪吒 2 》作比喻 魯振順於1979年透過藝訓班入行的，曾兩度（1983年及1996年）離開TVB。1998年第三度「返娘家」至今，憑精湛演技被譽為「綠葉王」。談及早前的藝員大會，魯振順否認曾控訴被《中年好聲音》搶job，「邊有咁誇張，我只係話佢哋商演平靚正，大家都變咗廉價勞工，唔止我，肥媽都咁講啦。」他澄清發言約三分多鐘已被高層曾勵珍叫收聲，就連他最不滿公司近年要藝員「還騷」的政策、導致山頭文化的重點，亦沒有機會分享，「話我講10分鐘係無可能，因為帶返我入去嘅珍姐開聲：『魯振順，知啦，你收聲啦，你嘅戲好我先留你咋。』佢咁講，我仲唔收聲咩。」 魯振順不擔心會上發言影響續約，「我當時都咁講，我年紀大，就當我「恃老賣老」，我哋騷錢少，係有啲唔公平。我仲未講公司要我哋『還騷』，已經畀人攞走咗個咪。續約都無得話擔唔擔心，泱泱大國，就等如《哪吒2》嘅天庭，鍾意點就點。點解我要講出嚟？係因為好多人仲打緊份工，（公司）係咪可以考慮調返高啲人工呢？唔係要我哋自己走去搲騷，咁會好易產生山頭文化。」

被梁朝偉取代 回望半生，魯振順坦言人生首兩次打擊也跟錯失男主角機會有關。「人生第一個打擊係電影《邊緣人》，導演章國明最初搵我，仲叫我去練大隻，但最後因為艾迪係某啲人契仔所以被換角。」第二次則是1983年周潤發與梁朝偉合作的劇集《北斗雙雄》，最初卡士原是魯振順夥拍發哥，「《北斗雙雄》我已經試咗戲，監製仲叫我練咗三個月瑜伽。去到第一日開工，導演先話我個角色變咗。」先後被艾迪及梁朝偉取代機會，魯振順並沒對二人埋怨：「偉仔低我兩屆，同佢唔熟。我同任何人都咁講，艾迪同偉仔做到嘅效果，換咗我魯振順未必有呢個成績呢。但對於當時我作為一個新人來講，係好大打擊，你畀咗希望我又打沉我。」

憶述 割腕自殺事件 魯振順1996年首次回巢，憑「東方不敗」一角獲金庸點讚，成為其代表作。不過，他亦因此長期遭人誤解他的性取向，「大把人懷疑我，阿媽都懷疑過我啦，唔通我逐個解釋？我講畀你聽，我第一個女人老過我，佢大我七年。嗰時佢肥咗，瞞住我走咗去深圳墮胎。當時我好戇居又笨，如果佢留返個BB仔，我個仔今年40歲喇。」他坦言1987年割腕自殺的原因亦與這位女朋友分手有關，「係其中一個因素，之前因為幫堂姊拍電影《天王巨星》爭人200萬，無顏面見屋企人。當時我希望有家庭，但嗰位女士突然又話同我唔啱，咁你又同我七年？你玩我呀！另外，發覺呢行好身不由己，當時簽咗亞視，嗰齣劇《香港情》我得五集，但拍好耐。等一個演員甄楚倩，等六個鐘！到拍完以為脫苦海，當晚我飲大咗，又突然收電話要第二日補拍一個鏡頭，我就答我死咗喇！」 親解不結婚原因 自殺獲救後，魯振順稱交往過一個四川來港的女友；然後1989至1995年往台灣發展，亦有過一段異地戀；及至1995年回港照顧年邁母親至她2017年辭世，他的真命天女，即現在的伴侶Julie才於2019年出現。至於為何曾計劃2022年結婚最後又取消，魯振順說：「最初因為疫情，好在仲未畀幾十萬訂金。其次我哋無仔女，無需一紙婚書，都唔會齋註冊啦。佢又有錢我又有錢，費事煩，費事覺得我謀佢或者佢謀我。」​