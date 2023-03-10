魯豫有約一日行｜黎姿首次剖白與馬廷強結婚原因 老公罕有現身節目

黎姿（現名馬黎珈而）淡出娛樂圈多年，轉型至商人，近年更專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿罕有現身於內地訪談節目《魯豫有約一日行》，與主持人魯豫大談與老公馬廷強嘅相處、首次剖白結婚原因及昔日演藝生涯。
談接手弟弟美容生意：是另一個他的baby
黎姿出身於演藝世家，爺爺係香港電影之父黎民偉，嫲嫲係香港第一代電影明星林楚楚，姑媽黎萱亦係著名甘草演員，黎姿14歲就加入娛樂圈，參演《開心鬼系列》電影，多年來演出過唔少經典角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。不過事業如日中天之際，黎姿弟弟黎嬰於2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓；為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，黎姿於《魯豫有約一日行》提到接管弟弟醫學美容生意嘅原因：「他已經沒有了健康，但是另一個美容事業，也是另一個他的baby，是一個心血，如果我關了它，他的人生便沒有希望。」
黎姿訪問截圖
黎姿：我老公是一個很有智慧的人
黎姿仲喺節目提到富商老公馬廷強，二人於2009年結婚，育有三女。黎姿笑指，當初馬廷強識佢嗰陣完全唔知佢係明星，於是婚後強迫老公重溫《金枝慾孽》。被問到結婚原因，黎姿大讚對方有愛心及有擔當：「沒有擔當的男人，我覺得做朋友就好了。我覺得我老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。」亦分享相處之道，指自己並唔完美，幸好老公好錫佢及有幸成為老公嘅驕傲，需要向佢不停謙虛學習唔同事物去開眼界：「在一起要互相尊重，要當成一輩子的朋友，我覺得這個很重要。」而於節目預告中，馬廷強亦罕有出現，為黎姿於上海嘅新店撐場。
對於演藝事業，黎姿承認自己好掛住演戲嘅日子，憶起當年拍完《古惑仔》系列於街上被途人叫「大嫂」嘅感覺：「以前當一個演員，有很大成就感，他們（觀眾）好投入我的角色遭遇之中，我覺得好過癮。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈