魯豫有約｜梁洛施花7年療傷 首度公開跟李澤楷分手的原因

梁洛施於2008年與李澤楷的戀情曝光，翌年為對方誕下李長治，之後再為對方誕下一對雙胞胎，但雙方的感情只維繫了短短數年，到2011年宣布分手。 當時梁洛施發聲明說︰「踏入2011年，我本人亦走進人生的一個新階段。我和李澤楷先生分手了。我們曾經擁有一段美好歲月，我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度。」同年3月，李澤楷承認分手，並澄清有關第三者和億元分手費的報道。

只是單純愛李澤楷 梁洛施跟李澤楷分手之後，便專心照顧三個囝囝，鮮有活躍在幕前，就連緋聞亦近乎零。早年她曾被傳媒拍到跟一名男子約會，但之後不了了之，而近年亦開始再度活躍幕前工作。 日前她接受《魯豫有約》的訪問，大談自己的成長及提起跟李澤楷的一段情，她直認自己是戀愛腦，坦言當時碰到李澤楷，認定對方是一生至愛，就算旁人忠告她不能為愛情放棄一切，就算媽媽也有提醒，自己也沒有聽不進去。對於外間的聲音，她表示自己當時只是愛他，就是很簡單，她說︰「是，他很富有，但我真的沒想太多，愛他就是愛他，就是這麼簡單，但外面聲音很複雜。」

太受女人歡迎受不了 她說︰「回過頭看我沒後悔，而且因為我知道我是一旦選擇了，我就繼續走。再選一次我還是這樣選，我是很渴望有自己的家庭。」她說︰「當媽媽是我人生寶貴經歷，餵奶餵了9個月，當中很有幸福感，不知怎形容，我世界不需要其他。」問到當時有沒有想過結婚，梁洛施直認有，「那時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以我想活得有底氣。」