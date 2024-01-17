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娛樂
2024-01-17 22:21:24

魯豫有約｜梁洛施花7年療傷 首度公開跟李澤楷分手的原因

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梁洛施在《魯豫有約》大談與李澤楷的一段情，及跟兒子的生活。

梁洛施於2008年與李澤楷的戀情曝光，翌年為對方誕下李長治，之後再為對方誕下一對雙胞胎，但雙方的感情只維繫了短短數年，到2011年宣布分手。

當時梁洛施發聲明說︰「踏入2011年，我本人亦走進人生的一個新階段。我和李澤楷先生分手了。我們曾經擁有一段美好歲月，我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度。」同年3月，李澤楷承認分手，並澄清有關第三者和億元分手費的報道。

梁洛施當年跟李澤楷這張合照，震撼了很多人。

只是單純愛李澤楷

梁洛施跟李澤楷分手之後，便專心照顧三個囝囝，鮮有活躍在幕前，就連緋聞亦近乎零。早年她曾被傳媒拍到跟一名男子約會，但之後不了了之，而近年亦開始再度活躍幕前工作。

日前她接受《魯豫有約》的訪問，大談自己的成長及提起跟李澤楷的一段情，她直認自己是戀愛腦，坦言當時碰到李澤楷，認定對方是一生至愛，就算旁人忠告她不能為愛情放棄一切，就算媽媽也有提醒，自己也沒有聽不進去。對於外間的聲音，她表示自己當時只是愛他，就是很簡單，她說︰「是，他很富有，但我真的沒想太多，愛他就是愛他，就是這麼簡單，但外面聲音很複雜。

太受女人歡迎受不了

她說︰「回過頭看我沒後悔，而且因為我知道我是一旦選擇了，我就繼續走。再選一次我還是這樣選，我是很渴望有自己的家庭。」她說︰「當媽媽是我人生寶貴經歷，餵奶餵了9個月，當中很有幸福感，不知怎形容，我世界不需要其他。問到當時有沒有想過結婚，梁洛施直認有，「那時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以我想活得有底氣。

花了7年走出情傷

談到二人分手，她表示久久未能走出情傷，「心理、狀態好像繞圈很久，才能真正面對和接受，情緒上不開心了好幾年」她稱自己完全走出來是2018年。她在訪問中提到囝囝看過她演出的《爆裂點，囝囝問道︰「媽媽，如果你沒有我們，你事業會很好」梁洛施自覺兒子長大了不少，她續回應囝囝說︰「媽媽的選擇沒有後悔」她稱自己是一位嚴母，不讓小朋友擁有手機，就算在家中上網，到晚上便會關掉wifi，形容屋企像寄宿學校。她表示家中有工人姐姐，但從不讓兒子們倚賴工人姐姐。

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