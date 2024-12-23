魷魚遊戲獨家專訪｜李政宰連戲翻煲第一季 編劇黃東赫親證有第三季

由Netflix製作的全球大熱韓劇《魷魚遊戲》第二季即將在本周四（12月26日）全球上架，主角李政宰與編劇黃東赫近日接受《am730》全港獨家專訪，分享由開拍到籌備第三季的經過。 《魷魚遊戲》繼三年前的第一季推出後引發全球驚人的文化現象，黃東赫認為拍攝第二季的故事壓力更大，因為不能令全球的粉絲失望。第二季的故事延續李政宰展開反擊大計，並找尋發明Squid Game的創辦人，所以今季的故事除了保留了上一季的遊戲也添加了很多新角色。Netflix對今季的故事內容極到保密，日前在比華利山的Beverly Wilshire酒店內進行媒體訪問，記者要把身上手機收起來，不能拍照和錄音，只能作筆記寫下訪問內容。

受Covid啟發 am730：編劇，你在第一季的故事是被你個人在南韓經濟危機的體驗和靈感創作出來，今次你有甚麼社會意識帶給觀眾們呢？ 黃東赫：我想是全球Covid大流行，有很多人死亡令我感到這世界不太安全，再加上全球的經濟不穩定，難民問題和新一代的年輕人希望賺快錢等意識帶進故事中。 am730：李政宰今季加入了一些新演員參加，你所演的角色「456」也成熟了很多，是否一項新挑戰呢？ 李政宰：多謝你留意到我的演技比上次有分別，「456」在今季要面對不同選手的情緒和反應，可說是繃緊和承受到其他人影響的演出。 am730：黃東赫，對你來說拍第二季最大的挑戰是甚麼呢？ 黃東赫：比第一季的製作更龐大，也要花些時間去創作新的遊戲，全新角色們和他們的領導者，也要帶出他們之間的關係。

盡快拍第三季 am730：在第一季推出後，李政宰的知名度大增，有沒有影響到你的演出呢？ 李政宰：我認為在每一個國家的反應也不一樣，在我個人來說最重要的是要以觀眾為主，演出時要忠於故事令到觀眾們有同感，也要有平衡。開拍第二季前，我也翻看了第一季的《魷魚遊戲》。 am730：想問黃東赫，在第一季的《魷魚遊戲》帶有挫折感和孤獨感，在現實社會上也有這些問題存在，今次你希望觀眾們能夠感受到甚麼呢？ 黃東赫：我覺得現今世界很分裂，有宗教、政治的分歧。今次「456」再參加比賽是希望打破這個遊戲系統，游說其他參賽者要放下私心，要團結起來才能成功，也希望觀眾們能明白到價值觀，因為價值是可以令人變得歧視。另外我們看看歷史，都是要大家一起團結才會成功去建立或改變一些東西，例如美國和墨西哥，國家的統治者們創造了這些規則去分隔人民，我十分之希望世界會和平，不再去打擾人民的生活，因為我也不想生活在不和平的世界中。拍新一季時我設計了一些成人的遊戲和意念，也是反應現時的社會環境和發生的新聞，也希望家長們能要指引年青人不要只是看轟動的頭條。 李政宰：我覺得「456」這角色到最後也很寂寞，因為有很多參賽者也死掉了，十分之可惜，但我也十分之欣賞「456」的好心，希望可幫助其他人。 黃東赫：對我來說少了一些演員們演出也比較容易執導！ am730：在創作第一季的《魷魚遊戲》時你用了十年時間去創造，今次則比較快，你是否已創下故事的結構呢？ 黃東赫：在2009年時我曾希望拍一部電影但不成功。之後Netflix找我開拍《魷魚遊戲》第二季。期間我拍了三部電影，我覺得第一季和第二季相隔三年的時間才推出是太長了，希望盡快可開拍第三季的故事；但我只有些粗略的想法，還沒有仔細地思考。 特約記者Lilly Lui洛杉磯報道