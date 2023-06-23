魷魚遊戲2︱Netflix一出預告片又傳開拍第3季　呢位香港影帝會加入？

除咗李政宰繼續出演男主角，李秉憲和孔劉回歸，亦有傳梁朝偉將加盟劇組，不過官方未有證實，僅曝光四位新加入嘅人氣反派演員，包括《原本以為只是手機掉了》任時完、《山茶花開時》、《知情人》姜河那、《黑暗榮耀》朴成焄及《Cheer Up》梁東根，但就未有揭曉佢哋嘅角色設定，基於佢哋出現於容許玩家繼續比賽嘅投票按鈕畫面前，令劇迷相當期待。

李政宰勇奪艾美獎視帝

李政宰早前表示《魷魚遊戲》第二季即將於今年夏天開鏡，大約10個月拍攝時間，預計約在2024年播出；並且透露第二季故事圍繞復仇。導演黃東赫亦曾於Netflix Korea官方SNS表示第二季將以李政宰和李炳憲為故事核心。《魷魚遊戲》成績非常理想，更在第74屆艾美獎獲14項提名，最後導演黃東赫奪戲劇組最佳導演、李政宰勇奪視帝。

而其實，《魷魚遊戲》令劇中演員屢獲關注，大部分演員劇接劇。當中，飾演曹尚佑嘅朴海秀於《紙房子：韓國篇》出演男主角，飾演脫北者姜曉嘅鄭好娟則於去年奪得「美國演員工會獎」視后。據悉，Netflix亦正考慮拍攝第三季，兩季分別將有6集和7集，共13集。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈