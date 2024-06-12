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娛樂
2024-06-12 10:45:00

鮮浪潮首度不獲藝發局資助 杜琪峯：前路有點崎嶇有點窄

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今年舉行的第18屆鮮浪潮國際短片節，首度不獲藝發局資助。

今年舉行的第18屆鮮浪潮國際短片節，首度不獲藝發局資助。

由導演杜琪峯於2005年發起的鮮浪潮國際短片節，今年來到第18屆，首度不獲香港藝術發展局資助。今屆鮮浪潮將於本周五(14 日)開幕，放映影片數目由上屆 38 部減至24 部，杜琪峯在主席的話指今屆短片節的規模縮小，但他表示，「儘管往後或會面對更多考驗及困難，鮮浪潮仍不懈探尋及開發資源，秉持培育年輕電影創作者的信念，持續發展……雖然前路明暗不定，有點崎嶇又有點窄，但鮮浪潮同人承諾仍會一步一步繼續走下去。」

杜琪峯在主席的話分享，「雖然前路明暗不定，有點崎嶇又有點窄，但鮮浪潮同人承諾仍會一步一步繼續走下去。」

杜琪峯在主席的話分享，「雖然前路明暗不定，有點崎嶇又有點窄，但鮮浪潮同人承諾仍會一步一步繼續走下去。」

近年屢有作品因電檢取消放映

杜琪峯於2005 年擔任藝發局電影及媒體藝術組主席時，發起「鮮浪潮」本地短片競賽，望提拔本地新晉電影人才。他曾在紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》(2013)表示，因為出席學校活動時，總有學生問畢業後怎樣入行，於晬發起鮮浪潮短片節。輾轉18 年間，不少參加者均有機會投身業界，如許學文、黃偉傑、歐文傑、李駿碩、黃綺琳、陳小娟、陳健朗、祝紫嫣、卓亦謙、何爵天、周冠威、陳梓桓、任俠、林森等，更獲開拍長片的機會。

不過，近年鮮浪潮國際短片節屢有作品因未獲電檢發出「核准證明書」，終取消放映，包括第15屆的短片《執屋》、第16屆短片《Time, and Time Again》。上屆亦有3部短片被要求刪剪內容，其中開幕短片《My Pen is Blue》終因而出現9分鐘黑畫面。

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每年的鮮浪潮短片，發掘不少有志拍電影的新生代導演。

每年的鮮浪潮短片，發掘不少有志拍電影的新生代導演。

鮮浪潮：停止資助並非不尋常

對於今年鮮浪潮不獲資助，鮮浪潮回應傳媒查詢時，指出自第11屆成立公司後開始行政及財政獨立，藝發局停止資助並非不尋常。其中藝發局則回應指，鮮浪潮在2017年獲「五年過渡期」的資助後，再延長兩年，故完成第17屆資助後，第18屆開始停止資助。

杜琪峯主席的話全文：

 

香港電影的大環境仍存在各種嚴峻挑戰。然而，新導演的首部劇情片作品並沒有因而缺席，甚至持續在本地票房及海外影展中取得好成績。香港電影，不論長、短，沒有理由不繼續拍下去。

儘管往後或會面對更多考驗及困難，鮮浪潮仍不懈探尋及開發資源，秉持培育年輕電影創作者的信念，持續發展，一如電影創作，唯有迎難而上，砥礪風節，總有一天能克服一切阻力。雖然前路明暗不定，有點崎嶇又有點窄，但鮮浪潮同人承諾仍會一步一步繼續走下去。

今屆短片節的規模縮小了，但無損我們順利舉行。感謝劉鑾雄慈善基金、香港電視娛樂有限公司，以及所有贊助及夥伴機構戮力相助。也感謝文化體育及旅遊局、香港藝術發展局過去一直對鮮浪潮的支持。

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