鮮浪潮首度不獲藝發局資助 杜琪峯：前路有點崎嶇有點窄

由導演杜琪峯於2005年發起的鮮浪潮國際短片節，今年來到第18屆，首度不獲香港藝術發展局資助。今屆鮮浪潮將於本周五(14 日)開幕，放映影片數目由上屆 38 部減至24 部，杜琪峯在主席的話指今屆短片節的規模縮小，但他表示，「儘管往後或會面對更多考驗及困難，鮮浪潮仍不懈探尋及開發資源，秉持培育年輕電影創作者的信念，持續發展……雖然前路明暗不定，有點崎嶇又有點窄，但鮮浪潮同人承諾仍會一步一步繼續走下去。」

近年屢有作品因電檢取消放映 杜琪峯於2005 年擔任藝發局電影及媒體藝術組主席時，發起「鮮浪潮」本地短片競賽，望提拔本地新晉電影人才。他曾在紀錄片《無涯：杜琪峯的電影世界》(2013)表示，因為出席學校活動時，總有學生問畢業後怎樣入行，於晬發起鮮浪潮短片節。輾轉18 年間，不少參加者均有機會投身業界，如許學文、黃偉傑、歐文傑、李駿碩、黃綺琳、陳小娟、陳健朗、祝紫嫣、卓亦謙、何爵天、周冠威、陳梓桓、任俠、林森等，更獲開拍長片的機會。 不過，近年鮮浪潮國際短片節屢有作品因未獲電檢發出「核准證明書」，終取消放映，包括第15屆的短片《執屋》、第16屆短片《Time, and Time Again》。上屆亦有3部短片被要求刪剪內容，其中開幕短片《My Pen is Blue》終因而出現9分鐘黑畫面。