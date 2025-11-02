鱷魚之吻｜舞台劇初哥談善言鬆口氣 Gao感激團隊陪伴演出信心大增

葉念琛原創劇本、陳焯威執導，談善言、袁富華與梁仲恆主演，GAO@COLLAR（沈貞巧）特別演出的年度矚目舞台劇《鱷魚之吻》，昨日正式在演藝學院歌劇院公演。首日兩場演出座無虛席，觀眾反應熱烈。許冠文、薛家燕、黃柏高、謝君豪、姜皓文、張繼聰、林盛斌（Bob）、何爵天、田啓文、Stanley@MIRROR、方力申、陳瀅、吳浩康、盧覓雪、李尚正、關嘉敏、陳嘉寶、龔嘉欣等（排名不分先後）多位藝人亦專程捧場，星光熠熠。

兩小時的《鱷魚之吻》講述三屆影后鍾家寶突然宣布淡出影壇，坊間頓時流言四起。她身邊的情人、好友和敵人紛紛揣測其決定背後隱藏著不可告人的秘密。猜忌與懷疑交織，牽動眾人的命運。演出結束後，談善言分享首演感受，表示排練已久的作品終於搬上舞台，心情興奮：「好開心排咗咁耐嘅戲終於可以同觀眾見面，見到全場滿座，有一種難以言喻的刺激感。完整地在觀眾面前完成整個演出，感覺好奇妙——花了這麼長時間排練，原來兩小時就經歷了一次旅程。看到觀眾反應熱烈，總算鬆一口氣！」她特別感謝團隊互相陪伴鼓勵，尤其自己與GAO舞台劇經驗尚淺，團隊付出大量耐心與關懷，成為這次經驗中最珍貴的收穫。最後她期望更多觀眾入場支持。



同樣是舞台劇新晉的GAO，雖戲份不及談善言多，仍大呼好玩：「一日連演兩場對我來說非常新鮮，從未試過早晚連續演出。第一場比較緊張，擔心有所遺漏，但很慶幸有一班好夥伴共同進退，給予我極大信心。整體覺得非常好玩，希望之後幾場繼續順利！」

昨日適逢《鱷魚之吻》出品人兼編劇葉念琛執導二十周年，所以特別邀請曾參演其電影的男主角們觀賞舞台劇，包括許冠文、謝君豪、姜皓文、張繼聰、林盛斌及方力申，並邀來伯樂黃柏高（當年首位給予他執導機會的老闆）及首部電影監製田啓文，共同見證這個別具意義的時刻。



葉念琛在謝幕時也透露了投身舞台劇製作的心路歷程：「《鱷魚之吻》劇本早已寫成，多謝棋人娛樂老闆小霖一口答應促成，並迅速聯絡導演陳焯威及監製周怡，他們給予許多寶貴意見，讓我認識舞台劇製作。首名敲定的演員是談善言，感激她信任一口答應。劇中鍾家寶一角不易演，情感起伏大，全劇僅兩場沒有她，她表現出色，更難得是她敢於突破安全區，挑戰從未接觸的舞台劇，成果今晚大家有目共睹。」