鳳凰台上｜任嘉倫刻意為角色減肥 發高燒堅持完成拍攝

古裝陸劇《鳳凰台上》和《還珠》相繼在Viu播出，引發了廣泛討論和追捧！《鳳凰台上》播出後迅速引爆全網熱度，開播僅四天收視率便躍居榜首，力壓同期多部熱門劇集。觀眾對任嘉倫和彭小苒的表演讚賞有加！

《鳳凰台上》亮點，任嘉倫飾演的蕭煥既有帝王謀略，又有江湖俠客的灑脫！為了塑造表面上體弱多病，實則腹黑多謀的帝王形象，任嘉倫提前一個月減重！據悉他拍攝雨夜戲份時連續泡在冷水達七小時，最終高燒至39度仍堅持完成，展現出驚人的職人態度！