鳳凰台上｜任嘉倫刻意為角色減肥 發高燒堅持完成拍攝

古裝陸劇《鳳凰台上》和《還珠》相繼在Viu播出，引發了廣泛討論和追捧！《鳳凰台上》播出後迅速引爆全網熱度，開播僅四天收視率便躍居榜首，力壓同期多部熱門劇集。觀眾對任嘉倫和彭小苒的表演讚賞有加！
《鳳凰台上》亮點，任嘉倫飾演的蕭煥既有帝王謀略，又有江湖俠客的灑脫！為了塑造表面上體弱多病，實則腹黑多謀的帝王形象，任嘉倫提前一個月減重！據悉他拍攝雨夜戲份時連續泡在冷水達七小時，最終高燒至39度仍堅持完成，展現出驚人的職人態度！
短劇《還珠》大玩穿越創新
短劇《還珠》採用穿越設定，講述當紅女明星林歲歲（胡連馨飾）意外穿越到劇情已崩壞的《還珠格格》原著中，並成為皇后宮中的灑掃宮女。為重返現實，她必須將偏離的小說劇情修復完整，然而半路殺出冷面皇爺景淵（羅一舟飾），更引發一連串意外！林歲歲只能憑藉對《還珠》僅存的零碎記憶拉攏主角團，力求讓劇情重回正軌，她也在完成任務的過程中與衛景淵產生感情。
《還珠》保留了《還珠格格》的經典元素，但通過新角色林歲歲與景淵的視角，讓老故事煥發新意！作為現代女性的林歲歲與古代宮廷規矩碰出衝突，催生了大量幽默情節，如林歲歲教角色說「OK」、準備生日蛋糕、推出「林氏珍奶」等！