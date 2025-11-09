鷹眼謝洛美維納否認傳送色情照 給中國女導演周依

中國多媒體藝術家及導演周依(Yi Zhou)，早前在社交平台控訴Marvel超級英雄「鷹眼」謝洛美維納(Jeremy Renner)，大爆對方向她發送多張色情照片。面對指控，謝洛美迅速反擊，否認兩人之間存在「曖昧關係」，並向周依發出「停止侵權通知書」。

根據娛樂媒體TMZ報道，謝洛美表示，去年7月兩人在拍攝迪士尼紀錄片時初次見面，當時是周依主動接近他。他承認兩人之間有過「短暫自願性接觸」，但強調在8月再次見面時，已明確告訴周依他對性關係不感興趣，並讓她當晚在客房過夜。

謝洛美還指出，合作結束後，周依在前往機場的路上多次試圖觸摸他，並向他發送數百條露骨短信，要求發生性關係。TMZ披露其中一條短信中，周依寫道：「我太想要他進入我的身體了。寶貝，求你操我。」其他短信中還提及了謝洛美的身體部位。謝洛美的律師表示，雙方唯一一次自願性行為後，周依明確告訴他兩人不僅是同事關係。

周依則聲稱，謝洛美曾為她製作的一部A.I.動畫電影配音，但謝洛美的代表律師，否認他參與該計畫。謝洛美重申如果周依不停止散佈這些虛假淫穢謊言，並停止盜用他的姓名和照片，他將採取法律行動，可能面臨數百萬美元的賠償。此前周依接受英國《每日郵報》採訪時表示，謝洛美不斷接近她，向她發送私密照片和色情視頻，最終說服她與他發展