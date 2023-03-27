鹽叔偷食女粉絲 好青年荼毒室隊友出PO割席

「好青年荼毒室」成員鹽叔，被揭「偷食女粉絲」惡行，遭隊友割席，並即時停止組合一切活動。原名楊俊賢的鹽叔，日前透過跟室友（好青年荼毒室粉絲稱呼）的群組自首，表示隱瞞已婚搭上一名女粉絲，欺騙對方感情，事件傷害對方及自己家人，向群組所有人認錯，並宣布即時停止在荼毒室的活動。

好青年荼毒室的官方IG出PO回應：「荼毒室各個成員約於兩星期前陸續得知鹽叔的作為，錯愕之餘亦非常失望，作為成員與朋友十分希望可以盡量減少對受害者的傷害。我們力勸鹽叔坦誠認錯及承擔責任，而鹽叔日前於會員 Discord 交代事件並道歉，並立即停止於荼毒室的所有活動。我們明白他道歉和停止活動並不能解決任何事情，但仍希望可以盡量有一個交代。鹽叔利用了其公眾人物的身分和室友的信任，欺騙了受害室友的感情。作為多年來合作的伙伴和朋友，我們不能接受。我們亦知道眾多室友早已把荼毒室當成朋友，相信與我們同樣地難受和痛心。我們明白大家除了對事件感到失望，亦會連帶對荼毒室失去信心。荼毒室之後的路，我們需要時間消化和思考。」

好青年荼毒室成員有豬文、鹽叔、白水，早前三人獲天后鄭秀文（Sammi）邀請合作，重新演繹《愛是...2.0》，好青年荼毒室亦主持過香港電台節目《五夜講場- 哲學有偈傾》，Sammi曾透露是好青年荼毒室的忠實觀眾，是真心欣賞他們為推廣哲學的熱誠。