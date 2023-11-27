麗英新歌以貓喻己兼答謝粉絲　歌曲主題挑戰Wyman功力　MV特別邀來朱謙演爸爸

「小薯茄」成員麗英上周推出新歌《貓之報恩》，歌曲《貓之報恩》日前發佈到各大平台。歌曲以貓咪角度出發，並以貓比喻自己以答謝粉絲多年愛戴。這兩個要求令黃偉文（Wyman）直呼「大挑戰」，完成後笑言希望能滿足對方兩個願望亦請歌迷看看「收唔收貨」。新歌MV特別邀來資深演員朱栢謙（朱謙）演爸爸，還有特別嘉賓「阿炳」，令麗英對MV作品特別滿意！

邀朱謙飾演爸爸表達催淚親情 新歌MV特別邀來資深演員朱栢謙（朱謙）演爸爸，麗英問對方如果自己真的是他的女兒會感覺如何，朱謙大讚麗英不但有才華而且努力上進，絕對可以放心。二人早於五年前結緣於合作拍攝的電視劇，麗英非常感謝對方在百忙之中抽空出演MV，而朱謙亦非常開心可以參與是次拍攝，令他可以在一次見證麗英的成長和進步：「我哋認識咗一段時間，都好耐冇見、都好掛念佢，我覺得佢好好，希望佢可以繼續努力做自己喜歡嘅嘢。」麗英直言自己就像追星一樣，因為小時候都看朱謙的舞台劇長大，此言一出令朱謙笑言自己都尷尬起來。 《貓之報恩》創作理念主要來自於麗英想向身邊一直支持、陪伴自己的人及粉絲道謝：「正正因為有大家嘅陪伴，令我好似一隻貓咁無煩惱，可以無憂無慮做自己」提到MV貓貓主角阿炳，麗英笑言對方非常配合，除了比較多毛外；而且薪水只需要付肉泥和貓草，絕對是「非常抵」！

一歌兩意滿足麗英兩個願望 談到自己與貓最相似的地方時，麗英直言自己有時像貓般傲嬌，很多說話或感覺亦難於表達；就如我們和貓咪玩耍時，牠們未必理會人類或沒什麼反應，但其實牠們心底都非常喜愛自己的主人。在歌曲錄音時，麗英嘗試代入貓咪的角度演繹歌曲內容：「唱到『感覺像隻貓』時，我真係有幻想自己好似隻貓咁嗲，腳步輕輕掂落地果種感覺。」 歌曲由黃偉文（Wyman）填詞、Claudia Koh、Daniel Toh作曲、編曲及T-Ma監製。「後來我同Wyman傾返計先知道，原來佢覺得要多謝fans同埋貓呢兩樣野大纜都扯唔埋、係好大嘅挑戰。不過最後嘅作品都好成功、好可以表達我想講嘅嘢，所以我都好多謝佢！」 提到歌曲名稱，很多人第一時間都會聯想到宮崎駿的作品，不過麗英直言毫無關係：「我想表達自己似隻貓，而Wyman就聯想到呢個名，同時間亦都有日系嘅元素，令我自己都非常深刻難忘！」麗英亦非常感謝Claudia和Daniel，編曲帶點溫柔、J-Pop的感覺，絕對是自己喜歡的曲風；當然還有監製T-ma，帶領她唱出與平日不同的感覺。

積極籌備首個個唱 2023成豐收一年 即將於2023年年尾舉行首個個人音樂會的麗英，除了為她本年度畫上一個完美句號，亦成為她這年最難忘、最豐盛的禮物：「作為一個歌手，可以開到個人音樂會絕對係一個里程碑，而我今年可以做到，就真係可以同自己講句Well done，然後再繼續努力！」