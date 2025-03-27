麗英新歌哀悼沒結果愛情 「扮」揸車拍MV新奇又好玩

小薯茄的麗英《美男子圖鑑》和《解咒說明書》後，奉上愛情三部曲最終章《我們沒有在一起》，為一段最終沒能開花結果的愛情而哀悼，就連MV都是獨個兒揸車，憑歌寄意釋放滿滿的孤獨感，不少人對麗英的認識是小薯茄中充滿歡樂的傻大姐，但麗英直言「歌手麗英」這個身份正正可以讓她表達另一個面向、比較成熟的自己：「新歌透露咗好多心底裏對愛情、對孤獨感嘅想法，相信每個人都唔會係24小時一直都咁開心，其實我都一樣，都會有emo嘅狀態，但係我哋都要學識面對自己的情緒，接受佢、安撫佢；做音樂時我也會面對挫敗、批評，有時都會自我質疑。」

沒有車牌的麗英，在MV中初嘗「扮」揸車，她表示十分新奇好玩，她第一次坐上司機座位，即使沒有發動車子，都完全不敢鬆懈，雙手牢牢捉緊軚盤。在導演的指導下，麗英漸漸放鬆心情，嘗試憶起舊日往事，拍攝出情緒大爆發的鏡頭，導演和麗英都很滿意效果。MV中亦有不少日落元素，麗英認為，看見日落總會令人不自覺回憶起過去的美好時光，貼合今次新歌《我們沒有在一起》的主題，生命中總有一些重要的人，曾一起度過一些美好的時光，但可惜沒能夠在一起，只能默默懷念。

提到面對負面情緒，麗英表示自己是靠音樂抒發：「唔知大家會點抒發唔開心，我多數聽歌、唱歌、寫歌；可能有人會疑惑，點解我最近出嘅歌好似好sad，其實我想我寫嘅歌，對於大家嚟講係一個好好嘅陪伴，俾大家聽到之後，抒發到自己嘅唔開心、甚至喊出嚟！負面情緒得以發洩，喊完自然就開心番，又可以重新出發！」