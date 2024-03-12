麗英新歌找Ian陳卓賢客串聲演 MV與男主角拍親密戲心如⿅撞

試問有邊個唔鍾意睇靚嘢？你有無麗英咁勇於承認先？麗英今年⾸⽀派台歌《美男⼦圖鑑》找來全新製作班底合作，由Serrini (梁嘉茵)填詞、Matt Chow作曲、編曲及 T-Ma 監製。歌曲直接描繪對美男⼦的喜愛。麗英亦把握機會自肥，本身是Hellosss(陳卓賢fans)的她，早前接受叱咤903謝茜嘉訪問，自爆直接DM對方為新歌聲演「有冇掛住我呀？Aishiteru yo(我愛你)」，她不諱言終極願望是獲Ian親自作曲。新歌MV則找來四分⼀泰國混⾎兒Saito(莊世圖)擔任男主角，兩人更有親密接觸。
與Serrini志趣相投
談到鍾情靚仔，麗英和⾸次合作的填詞⼈Serrini絕對是百份百互相認同。「講到對靚仔嘅熱愛，我相信 Serrini 會好明⽩我熱愛靚仔嘅⼼情！⽽且佢亦都係我好耐之前已經想合作嘅填詞⼈，我好喜歡佢嘅⾵格，因此就促成今次合作！」
⼆⼈傾談歌曲⾵格時，麗英給Serrini的感覺是⾮常活潑可愛，因此Serrini在創作時刻意幻想麗英的戀愛觀：「原本麗英跟我說希望有好多靚仔會date(約會)，所以創作美男⼦圖鑑，其實係講緊我哋有好多個選擇。無論係男仔或者⼥仔、你嘅取向係點樣都好，我希望表達嘅都係應該 keep 住⾃⼰有多啲選擇，要開放⾃⼰嘅⼼去 date 多啲！所以我好鍾意個副歌『Date 你、Date 我』，唔需要太介意或太擔⼼去限制咗⾃⼰嘅選擇。所以我寫完呢⾸歌嘅歌詞之後都好啟發到我，希望今年可以date夠12個星座嘅⼈，不過我暫時只係完成咗⼀個星座，我會努⼒去完成！」
與美男拖手踩單車 心情如⼩⿅亂撞
《美男⼦圖鑑》MV 拍攝找來四分⼀泰國混⾎兒Saito飾演⼩島上送⽜奶的美男⼦，⽽麗英則是居於島上、對他⼀⾒種情的⼥孩，她坦⾔拍攝過程有不少親密接觸的戲份：「有⼀場戲份的確係好近，因為我要坐喺Saito單⾞後座、喺⽯灘上⾯拖⼿，我都的確好緊張、直程有⼩⿅亂撞嘅感覺！喺⽯灘上⾯我哋有⼀幕要好近咁對望，我直程有啲怕羞！」為了吸引對⽅，麗英不惜⼀切吸引對⽅注意，到最後才發現原來所有花巧的物質外⾐都不能吸引到他的焦點，反⽽嚇怕了對⽅；經過⾃省、換個清醒的戀愛腦，麗英發現以真實的⾃⼰⽰⼈，才是真正的魅⼒所在。「⼤家在愛情路上都必須舒舒服服、坦誠的做⾃⼰，跟隨⾃⼰的步伐去尋找適合⾃⼰的⼈。過多的包裝或顧忌，反⽽失去了你的光芒。」