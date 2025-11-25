麗英新歌《安靜的水晶球》棄用靚仔 MV請小薯茄高Ling執導

過往麗英出MV永遠都好「貼心」，一定會有靚仔男主角，令畫面非常養眼！今次新歌《安靜的水晶球》卻大反轉，零靚仔、零曖昧！原來麗英今次真「I人」上身，話要「專心做自己」，加上「小薯茄」高Ling親自執導及監場，不讓麗英公器私用！結果麗英乖乖同水晶球談戀愛，認真揭露內心世界。

揭開「 I 人」一面

來到2025年第三首廣東歌，麗英罕有地揭開鮮為人知的「I人」一面，用新歌《安靜的水晶球》帶聽眾走進她內心最沉靜的內心世界。這次麗英找來她非常欣賞的音樂人Gordon Flanders （王駿楊）譜曲。麗英表示：「我一直都好鍾意Gordon嘅作品，總有一種平靜優美的感覺，所以好大膽咁直接搵佢邀歌。」Gordon為她度身訂造了一首聽完能讓人心安放下的療癒之作。向來較少詮釋R&B風格的麗英，更特別向Gordon請教唱法，務求將內斂的寧靜唱得入心入肺。