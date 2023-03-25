「小薯茄」成員麗英於周三(22日)推出新歌《全死角美少女戰士》，MV特別邀來資深藝人馮素波(波姐)及人氣女團COLLAR隊長沈貞巧(Gao)客串，二人突破既定框框，波姐在又唱又跳，沈貞巧則演斯文OL。
新歌《全死角美少女戰士》創作靈感源於麗英的外表常被嘲諷，指不符大眾標準，她索性就以「全死角美少女」自嘲，逐漸「全死角」也變成了她的特色。她在MV中有兩個不同顏色的造型，分別以黃色代表漫畫《美少女戰士》的月野兔及紅色代表火野麗，她希望藉新歌勉勵自己和大眾，每個人都有自己獨特的天賦，即使面對生活或工作帶來的迷惘不安，應學習欣賞和接納自己的全部，謹記初心，像《美少女戰士》一樣捍衛理想。
波姐癲癲得得
麗英笑言自己在MV中飾演兩人心中的小精靈，喚醒大家內心的熱情、擁抱最真實的自己。波姐演每日重覆工作的頹廢辦公室清潔姐姐，受麗英新歌感染，喚醒心中的「美少女戰士」，跳上辦公室桌放懷地享受人生。波姐首次與麗英合作，她表示從別人口中得知麗英是受歡迎的年輕網紅，笑言大家「相差半個世紀」都可以一齊合作是非常愉快。「導演畀我自由發揮去演繹我童年嘅開心回憶，叫我唱歌又得、跳舞又得，令我可以寓工作於娛樂。我都好耐無跳舞，而家真喺跳到一身汗！雖然拍攝時好似『癲癲得得』仲跳上枱跳舞，但其實我喺一個好開放嘅長者，希望借機鼓勵下年輕人！我真喺好鍾意同年輕人合作！」
阿Gao 的演出滿有驚喜
阿Gao表示麗英首次合作，發現她除了搞笑幽默。加是一個細心和很照顧別人的女生。Gao在MV中飾演辦公室女郎，她透露自己甚少打扮如此斯文：「我好喜歡今次個角色，OL造型紮孖辮、戴眼鏡、頭箍，應該喺一個幾新嘅面貌畀大家見到！」麗英認為阿Gao充滿朝氣，很適合角色，而且跳舞好好睇！其中MV有個剪接位部分好需要佢地古靈精怪嘅演出，再加上兩位都有跳舞底子，令成個效果好好！希望大家鍾意呢個MV！」