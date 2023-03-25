「小薯茄」成員麗英於周三(22日)推出新歌《全死角美少女戰士》，MV特別邀來資深藝人馮素波(波姐)及人氣女團COLLAR隊長沈貞巧(Gao)客串，二人突破既定框框，波姐在又唱又跳，沈貞巧則演斯文OL。

新歌《全死角美少女戰士》創作靈感源於麗英的外表常被嘲諷，指不符大眾標準，她索性就以「全死角美少女」自嘲，逐漸「全死角」也變成了她的特色。她在MV中有兩個不同顏色的造型，分別以黃色代表漫畫《美少女戰士》的月野兔及紅色代表火野麗，她希望藉新歌勉勵自己和大眾，每個人都有自己獨特的天賦，即使面對生活或工作帶來的迷惘不安，應學習欣賞和接納自己的全部，謹記初心，像《美少女戰士》一樣捍衛理想。