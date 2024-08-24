麗英望搵Ian陳卓賢做MV男主角 想與車銀優飲同一杯咖啡 (有片)

麗英與魏浚笙(Jeffrey)昨晚(23日)現身黃竹坑出席商場活動，不少fans早已霸位舉牌支持，麗英更演繹最新派台歌《解咒說明書》，又教男神Jeffrey擺可愛甫士合照，乘機自肥。談到小薯茄的男團FINALLY最近推出新歌《樓下的貓》，找來COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)擔任MV女主角，麗英形容為「世界十大奇蹟」，至於會否向公司爭取找心目中的男神做MV男主角？向來是Hellosss(陳卓賢fans)的麗英就表示，「呢個係plan，Ian幫我的歌曲聲演，之後可以更進取，等公司同我和Ian一齊傾下。」

收男神車銀優咖啡 麗英素來愛美男子，除了Ian亦愛韓國男神車銀優，問到車銀優月底來港為代言的咖啡品牌宣傳，她搞笑表示，「其實我哋喺韓國都成日見面，始終近期宣傳新歌，有機會俾佢聽下我首歌，俾下意見。」她又沾沾透露，「銀優好有我心，特登send咗兩支咖啡俾我飲。」問到想同男神一起做甚麼？「飲咖啡已足夠，飲同一杯咖啡就OK。」

唱日文版 《 望月 》主題曲 她有份參演的《望月》將於下月公映，她在戲中演李靖筠(Gladys)表妹，兩人有不少對手戲，不過跟李麗珍較少同場，她興奮表示，「我細細個就睇佢啲戲，見到真人好緊張，(有冇集郵？)我唔敢，太怕醜，有氣場。」她透露最開心是可主唱電影的日文版主題曲。早前她往日本拍MV，遇上靚仔拳手教練，雖沒交換電話，但對方亦follow她的IG。