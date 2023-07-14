麗英獲黃偉文寫新歌鼓勵DSE考生 以一鏡到底拍MV

麗英日前推出新歌《(not) the First Take》，歌曲班底有首度合作的黃丹儀負責作曲，再加上 Wyman 黃偉文所寫的詞。
促成Wyman填詞，是麗英經社交平台發訊息邀請，當時他回覆「我等咗你好耐啦！」收到這回覆讓一直希望與對方合作的麗英感到非常興奮，在構思歌詞的過程，更感到 Wyman 很了解她的感受：「本身歌曲想講人與人之間的關係會因為不同階段而改變產生分別，就像學校畢業到投身社會，每個過程也會和身邊人的關係出現轉變，可能是分別或疏離。同Wyman講完這想法後，他整理了我的思緒並變成而家大家聽到的版本，可能有啲嘢唔係First Take才最好，逐步累積的經驗，堅持過的成果，才會更好！跟住我們覺得這主題與想法其都好，適合成為DSE考生的打氣歌，所以都想藉住這首歌幫下個禮拜放榜的考生，為 佢哋打打氣！」
為了讓畫面可以呈現到今次的訊息，導演高Ling與製作團隊構思以一鏡到底進行拍攝，整個過程艱辛，所以完成拍攝後團隊均在現場感動流淚，畫面十分熱血：「《(not) the First Take》MV 特別之處是一鏡到底拍攝，當日分開兩部分進行，分別象徵唔成功的一take，是我趕往音樂表演途中遇到不同障礙，下半部則是畫面上所見我可以順暢到草原大合唱並演出成功，然而背後的拍攝過程絕非簡單；其中有一幕交代我好狼狽爬上欄杆另一邊的位置，場景有泥地、石頭及拍攝器材設置安排，經歷反覆拍攝爬上去跳落地就有一下落點出錯而拗柴，加上當日天氣不隱，需要等待停雨和太陽出現及追趕拍攝進度，整個過程需要演員和幕後經歷反覆試驗才能完成，艱難的過程為的是想帶出(not) the First Take 唔緊要，最緊要係堅持先會有good take這個訊息去勉勵大家。」