麗英獲黃偉文寫新歌鼓勵DSE考生 以一鏡到底拍MV

麗英日前推出新歌《(not) the First Take》,歌曲班底有首度合作的黃丹儀負責作曲,再加上 Wyman 黃偉文所寫的詞。

為了讓畫面可以呈現到今次的訊息,導演高Ling與製作團隊構思以一鏡到底進行拍攝,整個過程艱辛,所以完成拍攝後團隊均在現場感動流淚,畫面十分熱血:「《(not) the First Take》MV 特別之處是一鏡到底拍攝,當日分開兩部分進行,分別象徵唔成功的一take,是我趕往音樂表演途中遇到不同障礙,下半部則是畫面上所見我可以順暢到草原大合唱並演出成功,然而背後的拍攝過程絕非簡單;其中有一幕交代我好狼狽爬上欄杆另一邊的位置,場景有泥地、石頭及拍攝器材設置安排,經歷反覆拍攝爬上去跳落地就有一下落點出錯而拗柴,加上當日天氣不隱,需要等待停雨和太陽出現及追趕拍攝進度,整個過程需要演員和幕後經歷反覆試驗才能完成,艱難的過程為的是想帶出(not) the First Take 唔緊要,最緊要係堅持先會有good take這個訊息去勉勵大家。」