麗英獲黃偉文寫新歌鼓勵DSE考生 以一鏡到底拍MV

麗英日前推出新歌《(not) the First Take》，歌曲班底有首度合作的黃丹儀負責作曲，再加上 Wyman 黃偉文所寫的詞。

促成Wyman填詞，是麗英經社交平台發訊息邀請，當時他回覆「我等咗你好耐啦！」收到這回覆讓一直希望與對方合作的麗英感到非常興奮，在構思歌詞的過程，更感到 Wyman 很了解她的感受：「本身歌曲想講人與人之間的關係會因為不同階段而改變產生分別，就像學校畢業到投身社會，每個過程也會和身邊人的關係出現轉變，可能是分別或疏離。同Wyman講完這想法後，他整理了我的思緒並變成而家大家聽到的版本，可能有啲嘢唔係First Take才最好，逐步累積的經驗，堅持過的成果，才會更好！跟住我們覺得這主題與想法其都好，適合成為DSE考生的打氣歌，所以都想藉住這首歌幫下個禮拜放榜的考生，為 佢哋打打氣！」