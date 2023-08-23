麗英聯乘Pandora樂隊以歌會友 公布各自首次演唱會時間表

樂隊Pandora早前憑《安全距離》同時登上「903專業推介」及 「Chill Club推介榜」冠軍，為他們在 10 月推出的專輯及10月29日舉行的《Galaxy Within 2023》演唱會打下一支強心針。最近他們更邀請了麗英@小薯茄一同為網上平台《谷 LIVE》作聯乘演出，為各自的演唱會造勢。《Galaxy Within 2023》演唱會門票現已公開發售。

因 「雪櫃冷笑話」結緣

Pandora的3位成員包括主音及結他手Tony、低音結他手Anakin及鼓手Michael Huen（細佬)，因錄影小薯茄的「雪櫃冷笑話」而認識麗英，發現大家都喜歡彼此的作品，因而促成合作。3位成員大讚麗英唱歌水準一流，他們說：「好開心可以同麗英合作，一直都覺得麗英唱歌好正好穩定，所以知道可以同佢合作做《谷 LIVE》時真係好興奮。至於點解揀《安全距離》呢首歌，係因為之前麗英話佢好鍾意《安全距離》，首先好多謝佢先，咁好自然就揀咗呢首歌；至於《惡作劇完成》，就係我哋自己傾，揀麗英邊首歌改編嗰陣時，覺得呢首歌好甜蜜，且聯想到改編後會好好玩，好啱我哋一齊演繹，所以就揀咗。」

獲叱咤冠軍 腦海一片空白

出道5年的Pandora，早前憑《安全距離》首獲兩台冠軍，他們說：「可以攞到兩個台嘅冠軍，真係開心到癲咗，既興奮又緊張，因為從來未試過獲兩台冠。仲記得《903專業推介》數榜時，一聽到係我哋攞冠軍，除咗腦袋一片空白，個人呆咗但內心其實好激動，唔知點形容嘅興奮。」他們將於10月29日在九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行的演唱會，Pandora 3子表示：「我哋首次專場，真係好期待，同時好緊張門票嘅銷售情況。其實除咗我哋10月開演唱會外，麗英 12 月都會舉行首個個人音樂會，希望大家睇完我哋一齊合作嘅 live，之後都分別支持我哋嘅演唱會啦。」