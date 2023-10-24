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娛樂
2023-10-24 20:05:32

麗英首開個人音樂會搞到程人富落淚 唔會狂操肌擔心變超級撒亞人(附訪問片)

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麗英將於12月5號在麥花臣場館舉行首個個人音樂會。

麗英將於12月5號在麥花臣場館舉行首個個人音樂會。

麗英出道4年，從小薯茄成員到以歌手身份推出單曲，今年終迎來首個個人音樂會《MOOV LIVE麗英》，今日她以日系的公主look現身記者會，宣布將於125號在麥花臣場館舉行首個個人音樂會。大會特地送上一件印有「First Impression」的T恤，衫上滿布各小薯茄成員和友好寫上的祝福語，令她大感驚喜。為了訴大家她對音樂的「First Impression」，同時刷新大家對麗英的「First Impression」，麗英預告屆時必會與「男友」Martin同台演出，原來Martin是她首個自己買的結他，代表著她唱歌的初心，當然要齊齊上台。

麗英首開solo concert，獲大會送上印有「First Impression」的T恤。 麗英收到的打氣T恤，滿布小薯茄成員和友好的祝福語。 麗英重擺演唱會海報的甫士。 麗英將於12月5號在麥花臣場館舉行首個個人音樂會。

拍宣動片激動落淚

麗英表示約於半年前得知有機會開個人音樂會的消息，形容當刻感到難以置信，「腦海好似無法運作，有種不可思議的感覺，因為一開始唱歌冇想過會有個人表演，後來冷靜下來都覺得很感動和興奮。」她表示對音樂會選曲已有初步構思，現已開始做Gym，問到可有向同門的程人富請救操肌心得時，麗英笑言沒想過要操腹肌或手瓜起𦟌，純粹想鍛鍊體能以應付演唱會需要，「富哥練得太勁，我跟佢咁練，會變超級撒亞人！佢都有過兩招俾我，土要飲食方面，多食雞胸肉、多補充蛋白質。」

麗英又自爆，在拍攝宣傳片時已經感觸落淚，「因為我要講一些多謝的說話，多謝身邊曾幫助我的人，講講吓忍唔住喊，得自己很幸運，因為一直有很多人幫忙，所以才可以成就這件事。」她自言常予人開朗搞笑的印象，但其實很易被歌曲觸動，故也擔心在音樂會上爆喊。至於音樂會可會加場，她笑言，「我都想，這方面要看觀眾，若大家積極啲就有機會加場。」

麗英宣布開首個個人音樂，在記者會上大派心心。 麗英宣布開首個個人音樂，在記者會上大派心心。 麗英宣布開首個個人音樂，她直言必會唱日文歌。 麗英表示演唱會嘉賓是曾合作的靚仔。 麗英表示將於音樂會上自彈自唱。

拒邀Finally做嘉賓

首次擁有自己的舞台，麗英感激小薯茄眾兄弟姊妹們的全力支持，紛紛在社交平台分享她開音樂會的消息，她更爆料指：「偷偷告訴大家人富哥睇到我張宣傳海報時，忍唔住喊，我問他點解喊，佢話情緒到咗就係咁，我覺得真係好好，佢係帶我加入小薯茄的人。」看到程人富以男團Finally形式加入樂壇並參演舞台劇，而她亦有自己的音樂會，各人都逐步實現理想，令她尤其感動。」至於會否請Finally四子做嘉賓，麗英笑言，「好感謝公司安排剛巧我演出的時候，佢哋他準備舞台劇，沒有機會過來，否則我就好困擾(不想他們搞亂檔？)有少許啦。」問到會邀請誰擔任嘉賓，她就大賣關子，「曾經合作過，都係靚仔來。」她表示將會自彈自唱，當然亦會選唱日文歌。

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