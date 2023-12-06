麗英首開個人騷變喊包 坦然面對黑歷史再唱《銀河修理員》搏盡無悔(有片)

麗英首個個人音樂會《MOOV Live 麗英》於昨晚(5日)在麥花臣場館舉行，出道4年終圓夢踏上屬於自己的舞台，音樂會上，她翻唱了多位偶像包括YUI、YOASOBI等的歌曲，多謝他們帶領接觸音樂，並選唱了曾經翻唱而飽受劣評的《銀河修理員》，成功覆灼為自己爭口氣，並多謝自己鼓起勇氣面對負評。麗英在音樂會上數度哽咽，感謝小薯茄團隊時仍能強忍眼淚，當看到觀眾席上的母親以紙巾拭淚時，她終忍不住爆喊。在encore時段，日前(4日)剛過26歲生日的麗英，獲團隊驚喜送上蛋糕補祝生日，場面溫馨。最後她翻唱中三時參加歌唱比賽首次公開表演的《Begin Again》以示守住初心，為音樂會畫上圓滿的句號。

自評表現值8分 麗英於完騷後受訪，仍難掩興奮心情，又笑又喊。開騷前一天生日，自言為了專心備戰，麗英任沒有任何慶祝活動，最後衝刺記熟歌詞，聽純音樂紓緩壓力和緊張心情。完騷終可鬆口氣，問到自評表現如何時，10分滿分給自己8分，「我都搏盡無悔了，若然喊少啲，會高分一點！」她認真表示，「今次選唱了從小開始聽的歌，令我鍾意音樂的偶像，也選了入行以來可代表我心聲的歌曲，整個Rundown都是我的音樂故事。好開心，整個show都表達了我對大家的謝意和想法。」她邀請了識於微時，曾多次合作的作曲人Daniel Chu做嘉賓，以鋼琴伴奏麗英唱《距離》、《惡作劇完成》。 見母親拭淚 感觸爆喊 談到在音樂會上多次硬咽，在唱《幾分之幾》爆喊，她笑言喊到走樣：「因為唔小心睇到我媽的拿著紙巾抺眼淚，我一下子破功，如果唔係眼到佢嘅喊樣，我諗我頂得住。」她眼濕濕表示，花了近半年籌備音樂會，每天不斷練歌，練到深夜才回家，「其實這半年裡，沒有陪過她，所以當見到她，覺得她已知我心意……」說到此時，終於忍不住落淚，「我才是真正大喊包！」她表示完騷後抽時間陪伴媽媽，以作補償。

程人富喊到面容扭曲 她自爆幸好在最後綵排時已哭成淚人，否則在台上會更為失控，談到最感觸的片段，她表示，「其實唱《銀河修理員》、《飛》和《(NOT)The First Take》都好感動，對我來說，《銀河修理員》的意義重大，因為上次是失敗的經歷，我唱唔好這首歌，因此有很多批評和挫折，今次真係可以唱好這歌，送一個我自己覺得很好的版本給大家，所以忍不住有點感動。」她笑言，「真的覆灼成功！」 音樂會的另一感動位是多謝小薯茄團隊背後撐住，給予全力支援，而帶她加入小薯茄的程人富曾揚言要衝上台做嘉賓，麗英隨即破涕為笑，爆料指，「我見佢喺台下都喊咗，喊到隻腳郁唔到，因為佢喊得好明顯，嘴歪又面容扭曲。」她表示經過今次經驗，希望下次可全個騷唱自己的作品，故來年需要努力做歌並推出專輯。