熱門搜尋:
BLACKPINK 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 C919 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-06 10:45:00

麗英首開個人騷變喊包 坦然面對黑歷史再唱《銀河修理員》搏盡無悔(有片)

分享：
麗英完成首次個人音樂會，自言已搏盡無悔，自評表現值8分。

麗英完成首次個人音樂會，自言已搏盡無悔，自評表現值8分。

麗英首個個人音樂會《MOOV Live 麗英》於昨晚(5)在麥花臣場館舉行，出道4年終圓夢踏上屬於自己的舞台，音樂會上，她翻唱了多位偶像包括YUIYOASOBI等的歌曲，多謝他們帶領接觸音樂，並選唱了曾經翻唱而飽受劣評的《銀河修理員》，成功覆灼為自己爭口氣，並多謝自己鼓起勇氣面對負評。麗英在音樂會上數度哽咽，感謝小薯茄團隊時仍能強忍眼淚，當看到觀眾席上的母親以紙巾拭淚時，她終忍不住爆喊。在encore時段，日前(4)剛過26歲生日的麗英，獲團隊驚喜送上蛋糕補祝生日，場面溫馨。最後她翻唱中三時參加歌唱比賽首次公開表演的《Begin Again》以示守住初心，為音樂會畫上圓滿的句號。

麗英完騷終可鬆口氣。 麗英自嘲是大喊包。

自評表現值8分

麗英於完騷後受訪，仍難掩興奮心情，又笑又喊。開騷前一天生日，自言為了專心備戰，麗英任沒有任何慶祝活動，最後衝刺記熟歌詞，聽純音樂紓緩壓力和緊張心情。完騷終可鬆口氣，問到自評表現如何時，10分滿分給自己8分，「我都搏盡無悔了，若然喊少啲，會高分一點！」她認真表示，「今次選唱了從小開始聽的歌，令我鍾意音樂的偶像，也選了入行以來可代表我心聲的歌曲，整個Rundown都是我的音樂故事。好開心，整個show都表達了我對大家的謝意和想法。」她邀請了識於微時，曾多次合作的作曲人Daniel Chu做嘉賓，以鋼琴伴奏麗英唱《距離》、《惡作劇完成》。

見母親拭淚 感觸爆喊

談到在音樂會上多次硬咽，在唱《幾分之幾》爆喊，她笑言喊到走樣：「因為唔小心睇到我媽的拿著紙巾抺眼淚，我一下子破功，如果唔係眼到佢嘅喊樣，我諗我頂得住。」她眼濕濕表示，花了近半年籌備音樂會，每天不斷練歌，練到深夜才回家，「其實這半年裡，沒有陪過她，所以當見到她，覺得她已知我心意……」說到此時，終於忍不住落淚，「我才是真正大喊包！」她表示完騷後抽時間陪伴媽媽，以作補償。

程人富喊到面容扭曲

她自爆幸好在最後綵排時已哭成淚人，否則在台上會更為失控，談到最感觸的片段，她表示，「其實唱《銀河修理員》、《飛》和《(NOT)The First Take》都好感動，對我來說，《銀河修理員》的意義重大，因為上次是失敗的經歷，我唱唔好這首歌，因此有很多批評和挫折，今次真係可以唱好這歌，送一個我自己覺得很好的版本給大家，所以忍不住有點感動。」她笑言，「真的覆灼成功！」

音樂會的另一感動位是多謝小薯茄團隊背後撐住，給予全力支援，而帶她加入小薯茄的程人富曾揚言要衝上台做嘉賓，麗英隨即破涕為笑，爆料指，「我見佢喺台下都喊咗，喊到隻腳郁唔到，因為佢喊得好明顯，嘴歪又面容扭曲。」她表示經過今次經驗，希望下次可全個騷唱自己的作品，故來年需要努力做歌並推出專輯。

麗英完騷接受訪問時，再次感動落淚。 麗英完騷接受訪問時，再次感動落淚。

YOASOBI親手織冷帽

麗英的偶像YOASOBI早前來港為Clockenflap演出，並在小薯茄的節目接受訪問，麗英成為追星天花板，她更特別送上親手織的冷帽作禮物，「其實是在我COVID時培養的興趣，因為當時沒工作，今次他們難得來到香港，要送一份禮物的話，一定是織冷帽，我真的趕在開騷前，爆seed的織了兩頂帽給他們，我睇到他們帶去銅鑼灣逛街，我都好開心，他們鍾意就好了。」

Ad Block
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受