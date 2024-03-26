麥克華堡親認 拍《無間道風雲》因呢件事搞到唔愉快

《無間道》都可以話係港產片其中一個高峰，票房好之餘，仲吸引到大導演馬田史高西斯垂青，買下版權拍成荷里活版，仲搵到Leonardo DiCaprio同Matt Damon演西人版陳永仁同劉健明。另一位男星麥克華堡Mark Wahlberg所演嘅警探Dignam，普遍被認為係將吳廷燁演嘅張sir，同無間道第三集嘅楊SIR（黎明飾演）糅合而成。

血盟兄弟

Mark Wahlberg早前接受podcast節目訪問，就自爆 拍《無間道風雲》時曾經因為一件事而令佢感覺不爽。Mark 話當年拍完《血盟兄弟》(Four Brothers)之後，另一套戲《超級欖人王》同《無間道風雲》差唔多時間開工，而Mark 嘅安排係拍《無》中間請5個星期假去拍《超級欖人王》，然後再喺《超》同《無》2邊劇組開工。

由於《超級欖人王》中Mark Wahlberg飾演70年代嘅欖球員，造型上髮型偏長，因此劇組幫佢駁髮。Mark Wahlberg憶述，到佢返去拍《無間道風雲》，劇組人員話佢啲駁髮太長，叫佢拆。Mark哥節目中話「個駁髮搞咗8個鐘？我梗係唔拆啦」，因此佢同《無間道風雲》劇組人員及導演嘈過下。

睇返三套戲劇照，當年首先拍嘅《血盟兄弟》Mark Wahlberg係all back頭，之後《超級欖人王》係懷舊中長髮型，於是《無間道風雲》個頭睇落有啲尷尬﹐Mark哥都話當時唔少人問佢係咪帶假髮。