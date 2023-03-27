麥可怡疑錯手PO相「洩蜜」 與周國賢秘密撻着咗？

麥可怡（Krince）因演出ViuTV劇集《教束》及《二月廿九》而為人熟悉，噚日（26日）喺個人IG上載一張周國賢喺表演上彈結他嘅相片，並引用周國賢歌曲《黑眼圈》嘅歌詞，疑似公開二人關係，不過其後佢極速又將帖文刪去，令網民懷疑二人戀情屬實，並認為佢係錯手誤將呢個帖文上載至公開IG帳戶。

麥可怡疑似公開關係

麥可怡喺噚日上載周國賢相片，並寫上周國賢歌曲《黑眼圈》嘅歌詞：「the journey begins ‧ 1 day to go 戀愛將世界化成很細」，疑似公開關係，不過佢好快就將帖文刪去。不過呢個PO已經被網民cap圖，並上載到討論區，麥可怡刪去帖文嘅舉動，令網民更加懷疑佢哋嘅戀愛關係，及認為佢係一時錯手將呢個帖文上載至公開IG帳戶。除此之外，近日周國賢身處英國曼城準備世界巡迴演唱會，而麥可怡亦喺IG Story上載外地嘅相片，令人懷疑佢哋同遊英國。

周國賢喺上年9月紅館演唱會《THE END演唱會》尾場演出時，直認與韓籍老婆已經離婚「status已經唔同咗」，並話雖然與老婆結束18年半嘅婚姻，不過依然與三名女兒保持見面，表示對佢哋嘅愛係永遠都唔會變。喺紅館演唱會後，周國賢隨即被網民查出過往曾與女助手及麥可怡傳過緋聞，不過周國賢否認有關傳聞。