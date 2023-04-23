麥子雲唔介意做茄哩啡 冇諗過要似劉德華咁紅

69歲的麥子雲，早前憑《毒舌大狀》飾演提供假口供的保安「陳球」而人氣急升。1974年邵氏訓練班入行，專演奸角的麥子雲，2002年約滿TVB後絕跡幕前二十年，之後轉戰內地從事製作。日前他接受梁泰來訪問，憶述他先後服務過佳視、麗的及無綫三間電視台的配角人生。

茄哩啡都是演員 在訪問中，麥子雲指早於邵氏時期已為賺錢身兼演員、舞蹈員、動作演員、特約領班多職，從沒幻想自己有機會當主角，「我跟顧冠忠是同學，邵氏小生像狄龍個個一米八高，我呢啲咁矮，一早知做配角都難。」入行40年，他坦言從無興趣與「紅」一字掛鉤，「完全唔想紅！我鍾意自由，唔想去到邊都俾人望，我好似劉德華咁就大劑！我每朝習慣都要去茶餐聽飲咖啡，紅到劉德華咁我點去？」至於外形惡多演奸角，即使被路人叫茄哩啡也沒有不開心，「或者我做得奸角多，個個都覺得我唔笑好惡，都唔敢望我，試過一次撞車，對方一見是我就話『打就唔夠你打，你想賠幾多吖？』至於叫我茄哩啡都唔多，但真的沒所謂，我又唔係想紅，又唔係想有人搵我簽名，茄哩啡都是演員。」

梁朝偉最獨特 麥子雲見證不少TVB小生花旦變成巨星，問他最欣賞哪一位？他說：「大部份都是看著他們訓練班出來，劉德華、黃日華、苗僑偉、古仔等等，坦白能捱至今天，能紅的，我都欣賞！事關我們做配角都覺得辛苦，日日開工無得瞓，又要打又要記對白，他們捱得過仍這麼專注，真的個個都欣賞。」至於一線小生們當年人前人後的表現，他指梁朝偉最獨特，「個個紅的人前人後都對人好，唯獨梁朝偉cool啲，這不代表他對人不好，這是他的性格，他不喜歡應酬，譬如有些明星像發仔，紅了之後會好勤力做多些功夫，會主動很客氣打招呼，梁朝偉只會同啱傾的人傾，不會四圍social。」