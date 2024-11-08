麥家琪無懼素顏亮相鼓勵在職媽媽　網民激讚一代性感女神

49歲麥家琪於1993年參加香港小姐競選，縱然係大熱門，但有傳因負面新聞致五強不入，幸好最後成功入行。麥家琪進軍電影圈，曾演出《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《西廂艷譚》、《北上登台》及《偷窺無罪》等三級片，當中《偷窺無罪》更挑戰全裸性感演出，被封「性感女神」。

麥家琪與大律師王國豪於2006年結婚，先後誕下兩子一女並淡出幕前；直至近年，麥家琪活躍於抖音和微博等社交平台拍片分享生活點滴以及帶貨，又於2018年參加ViuTV節目《G-1格鬥會第二季》復出幕前，為該節目中最大年紀戰參賽者，其凍齡美貌再惹網民關注。