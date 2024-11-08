麥家琪無懼素顏亮相鼓勵在職媽媽　網民激讚一代性感女神

49歲麥家琪於1993年參加香港小姐競選，縱然係大熱門，但有傳因負面新聞致五強不入，幸好最後成功入行。麥家琪進軍電影圈，曾演出《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《西廂艷譚》、《北上登台》及《偷窺無罪》等三級片，當中《偷窺無罪》更挑戰全裸性感演出，被封「性感女神」。
麥家琪與大律師王國豪於2006年結婚，先後誕下兩子一女並淡出幕前；直至近年，麥家琪活躍於抖音和微博等社交平台拍片分享生活點滴以及帶貨，又於2018年參加ViuTV節目《G-1格鬥會第二季》復出幕前，為該節目中最大年紀戰參賽者，其凍齡美貌再惹網民關注。
「家琪姐姐皮膚超好」
日前，麥家琪分享出席活動嘅照片，當日佢就以黑色背心裙亮相，散發陣陣小性感；麥家琪又鐘意拍片並上載於社交平台，表示小朋友畀咗我佢好大動力：「如果你哋問我，工作攰唔攰呢，我其實覺得ok啦，因為小朋友畀咗我好大動力，我知道自己有呢個責任，令佢哋有一個正面嘅做人態度，我覺得係值得囉，所以體力上嘅攰，我覺得係可以接受。咁我知道呢，喺小紅書裏面好多姊妹，都同我一樣，係身兼幾個職位嘅女性，要顧住事業，同時又要照顧家庭，又係一名太太啦，又係媽咪啦，但係我覺得我哋可以處理好嘅，所以我哋一定要一齊加油，努力」。
麥家琪除咗外表被讚凍齡，身材亦保養得宜，睇唔出係三子之母。日前，麥家琪又喺影片中一邊鼓勵女性，一邊於鏡頭前邊講邊卸妝，展露素顏，被網民激讚Keep得好好：「家琪姐姐皮膚超好」、「食邊個牌子防腐劑？我買啲試下」、「為什麼你會越來越漂亮啊，心態很重要吧」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈