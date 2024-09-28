麥教授Maggie Smith與世長辭 《哈利波特》鄧不利多Michael Gambon去年同日離世

英國殿堂級女星Maggie Smith離世，享年89歲。

英國老牌女星瑪姬史密芙（Maggie Smith）從影逾70年，演過不少經典劇集及電影，香港時間星期五（27日）晚上卻傳出離世噩耗，享年89歲。 Maggie Smith在芸芸中，以《哈利波特》（Harry Potter）系列中的麥教授一角（Minerva McGonagall）最令年輕影迷留有深刻印象。Maggie Smith是在英國時間27日清晨辭世，巧合的是，電影中飾演校長鄧不利多（Albus Dumbledore）的愛爾蘭裔英國男星Michael Gambon，去年也是在同一天與世長辭。

Maggie Smith於9月27日離世，而在《哈利波特》中飾演鄧不利多的Michael Gambon也在去年同一天與世長辭。