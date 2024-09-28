麥教授Maggie Smith與世長辭 《哈利波特》鄧不利多Michael Gambon去年同日離世

英國老牌女星瑪姬史密芙（Maggie Smith）從影逾70年，演過不少經典劇集及電影，香港時間星期五（27日）晚上卻傳出離世噩耗，享年89歲。
Maggie Smith在芸芸中，以《哈利波特》（Harry Potter）系列中的麥教授一角（Minerva McGonagall）最令年輕影迷留有深刻印象。Maggie Smith是在英國時間27日清晨辭世，巧合的是，電影中飾演校長鄧不利多（Albus Dumbledore）的愛爾蘭裔英國男星Michael Gambon，去年也是在同一天與世長辭。
《哈利波特》陪伴廣大影迷成長，可惜片中多位要角也相繼離世。HBO Max在2022年1月趁《哈利波特》第一集上映20周年，製作特備節目《重返霍格華茲》，當時演出鑰匙管理員海格(Rubeus Hagrid)的Robbie Coltrane談到，自己多年後可能已經離開，但電影中的海格會永遠留下來，沒想到同年10月他卻不幸離世，享年72歲。至於亦正亦邪的石內卜教授石內卜（Professor Snape）演員Alan Rickman，更早在2016年1月14日因胰臟癌病逝，享年69歲。飾演馬份母親水仙馬份的英格蘭女星Helen McCrory，2021年死於乳癌，終年52歲。在《哈利波特》首兩集演第一任鄧不利多的Richard Harris，則在2002年辭世，享年72歲。