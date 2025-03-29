麥明詩三代同堂照片曝光 麥媽媽分享當外婆喜悅

麥明詩早前宣布BB出世，並發布了一張一家三口的合照。麥明詩媽媽昨日發布一張三代同堂的全家福，BB就用了一個心心太陽眼鏡圖案遮住，而照片見到麥明詩看上去比較疲倦，並以素顏的樣子跟家人合照。榮升外婆的麥媽媽回顧女兒成長點滴，並寄語新一代父母以愛與智慧陪伴孩子成長。麥明詩就回覆說︰「婆婆嚟緊靠晒你了！」

麥明詩媽媽是香港著名兒童發展顧問、職業治療師，她一直致力幫助父母了解並培養孩子，陪伴不少家長行過高低起伏的路程。她直言這些年的職業生涯中，深刻體會到育兒之路的挑戰與喜悅，如今見證女兒成為一位母親，她的內心充滿了喜悅與感慨。

她寫道︰「回憶起她還是嬰兒時我陪伴她成長的點滴。從她學習爬行到邁出人生的第一步，再到她努力學習、追求卓越，每個階段都凝聚著無數的愛心與汗水。看到女兒今天獨立自信，並以母親的身份開啟人生的新篇章，我感到無比欣慰與自豪。我相信她會以愛與智慧培育她的孩子，為這個家庭增添更多美好的回憶。

她續寫道︰「作為母親與祖母，我將繼續支持她，並以我的經驗與關懷陪伴她走過育兒之路。生命的延續與成長是如此奇妙，我期待著見證這個新生命的每一步。」她亦祝福每個家庭都幸福美滿，也願每個新生命都帶來更多喜悅與希望。