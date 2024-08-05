麥明詩出任右思維幼稚園管理層 學校成功避過殺校危機

麥明詩近年在教育界有不少新搞作，去年她獲傳承教育（8195）委任為非執行董事，就公司的投資者關係及教育相關業務發展（包括但不限於幼兒發展）提供意見。早前傳承教育再宣佈跟麥明詩及其媽媽麥何小娟，就發展幼兒教育課程的潛在合作進行討論。近日再發現，麥明詩成為了右思維國際幼兒園暨幼稚園的校董會成員，並於本月17日到學校舉行家長講座，並會分享學校的發展方向。

學校的社交專頁日前提到︰「右思維幼稚園宣佈重啟營運，由新團隊Head Team Corporation Ltd. 接管，於今年9月迎接新學年的學生。在新團隊接管下，右思維幼稚園將維持原有教育理念，目標由私營幼稚園轉為非牟利辦學團體，為更多學生提供更好學習環境 。」

位於鴨脷洲的右思維幼稚園早於今年5月宣布因經營狀況不理想，加上未能找到適合投資者提供額外教學資源，決定本學年7月底停辦。學校於上月宣布幼稚園由新團隊接管，並開始接受新學年的報名。

麥明詩爸爸將出任校監

據知學校自停辦消息公布之後，多位家長聯合多位有心經營教育的專業人士，組成全新營運團隊Head Team Corporation Ltd.，右思維幼稚園將在轉型期間由Head Team Corporation Ltd. 名義管理，由趙曾學韞擔任榮譽校監，及擬由聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生，亦即是麥明詩的爸爸任校監。

右思維幼稚園原創辦人何容雅瑩將擔任課程總監，專注於課程設計和教師培訓，確保幼稚園繼續提供高質量的教育服務。新任代理校長鄺敏怡也將確保學校在過渡期內平穩運行，保持卓越的教學質量。