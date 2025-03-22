麥明詩坐月不忘「吸金」 新手爸爸盛勁為學幫BB沖涼

33歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年3月與飛機師盛勁為結婚，同年11月宣布佗B，昨日（21日）她在社交網宣布BB出世了，並分享一家三口的溫馨合照。麥明詩婚後的人氣比以前更旺，深受廣告商歡迎，早前她更經常挺着巨肚出席活動搵奶粉錢，上月有報導指她在社交平台廣告的收入，年賺逾200萬元，吸金能力僅次另一位KOL陳凱琳。



麥明詩昨天（21日）在社交平台宣布BB出世，升呢做新手爸爸的盛勁為在Ig限時動態貼相，相中見他一副「冧樣」望住BB沖涼，手舞足蹈，並表示：「學緊點幫初生嬰兒沖涼。」至於，剛生完數天的麥明詩就不放過任何吸金機會，正在坐月的她沒有更新BB的新相，反而貼出「走佬袋」內的用品，以及嬰兒在汽車安全座椅的照片，並標註廣告商們「力sell」產品，不愧為「吸金女王」。