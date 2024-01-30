麥明詩宣布婚訊！10A出名錶向男友求婚 盛勁為首談二人關係

麥明詩與盛勁為終於拉埋天窗！日前有攝影師手快上載麥明詩穿婚照的照片，麥媽媽默認做外母，但麥明詩一直未有回應。及至今日，麥明詩上載男方在悉尼海灘的求婚照，見到盛勁為拿出超大夥的玩具鑽石戒指向她求婚，照片見到麥明詩非常感動。一直對戀情三緘其口的盛勁為則上載影片，自爆是麥明詩先向他求婚！

盛勁為在IG提到二人的戀情在疫情中萌芽，他說︰「以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好，但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：『既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓part-time啊？當見識吓、識吓女仔囉。』聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去後生仔傾吓偈，再玩衝上雲霄大選，又參與咗一部劇做茄喱啡，見到好多靚女，但最後……我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢 」

盛勁為讚麥明詩靚無脾氣

盛勁為續寫道︰「由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎冇脾氣、努力、會替人設想嘅女仔，仲要 …. (下刪一萬字)



同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將『情人』同『朋友』呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。」



盛勁為︰請你食飯食一世啦

盛勁為又提到︰「之後我講笑話，如果我哋結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做… 好嘢！你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過



拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：『你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。』我希望可以請你食飯食一世啦！」