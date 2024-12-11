麥明詩搞Baby shower自嘲似「奶龍」 透露懷孕期間情緒波動

相中見麥明詩穿上鮮黃色的貼身長裙，陀住六個月巨肚的她，腳踏5吋高踭鞋，並邀請半百好友出席，眾人玩得相當盡興，更率先為麥明詩BB改名，包括盛夏、盛載、盛事、盛裝等，創意十足，雖然麥明詩未有公開透露BB性別，但不少網民見她的肚圓圓的，都猜測她是陀B女，而盛勁為更單膝下脆，親吻老婆的巨肚，場面溫馨。

麥明詩寫道：「生日派對暨寶寶派對。因為成為媽媽，從學會multitasking開始！懷孕期間最大的體會之一，就是人生再也不只是關於自己了。但說真的，能和這個小生命一起分享歡樂時刻，已經是最棒的禮物了。感謝各位uncle auntie 的愛與祝福，滿滿的感激、滿滿的幸福（一起為生命、愛和即將來臨的混亂 cheers！」

其後，她再發文自嘲當日自己的打扮似「奶龍」及「M&M」：「懷孕是一段瘋狂又美妙的旅程，雖然，有時候也伴隨著一些讓人哭笑不得的情況。本來穿一個燦爛的顏色，寓意寶寶將來能成為別人的陽光，出來的效果卻驚喜地像奶龍。從社交媒體上看到好多別人美麗的孕照、對"Amazing Pregnancy Journey" 的感歎..但"Amazing" 背後是很多的不安與不適；由fatigue（疲勞）、腸胃不適（原來不止於孕吐），到身形、體重、行動力的變化，到脫髮、波動的情緒，這些都是美麗的孕照上看不到的。有些日子我會覺得自己光芒四射、充滿力量，而有些日子....我覺得自己像一粒會行走的M&M。」最後，她表示幸運有家人無盡的愛錫和關懷，老公更是每天「um住良心」讚她漂亮，「既然如此，就讓我繼續show off 這時間限定的 M&M身形吧！相信這一切都會成為我人生中值得回味的時光~」。