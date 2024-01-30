麥明詩盛勁為結婚｜10A向盛勁為求婚片段曝光 推測去年12月生日會送驚喜

麥明詩與盛勁為今日(30日)宣布二人訂婚，圈中好友及網民留言送上祝福。最令人意想不到的是竟然是麥明詩向盛勁為求婚！盛勁為在社交平台公布求婚當日的片段，影片見到身穿黃色衫的麥明詩跟穿藍色衫的盛勁為跟一班好友玩大電視遊戲，但原來遊戲內容都是盛勁為過去被麥明詩拍下的影片及照片，他亦不敢問︰「點解又係我？點解又係播我？」

其中一條片見到麥明詩問到︰「你應承過我啲咩？」盛勁為躺著對她說︰「我應承你，同你一齊，一生一世囉！」之後畫面彈出字幕︰「盛勁為︰你願意和我結婚嗎？」另一片段見到麥明詩拿出錶盒說︰「一段關係係雙向，我都想表達一下，我好想同你結婚！你願唔願意同我結婚？」搞到在旁的盛勁為面紅紅。其後他拿著手錶說，「你哋全部都知㗎？」而身後的朋友說︰「我哋排咗好耐！」盛勁為續指麥明詩拍了他很多片，但每一條片都是認真。

去年生日會搞求婚

按照麥明詩和盛勁為的衣著打扮，麥明詩於上月在自己的生日會上搞求婚派對。她曾於上月分享多張生日照，其中一張有盛勁為半身照，當時也是她出席在活動上公開認愛盛勁為，首次發布同框照。

麥明詩當時在活動上提到跟盛勁為的戀情於疫情中萌芽，並自爆叫男友做「BB」，坦言考慮到想年輕生育，沒有特別為結婚設下期限，但已為生B做足準備，笑謂小朋友的數量會盛勁為有四兄弟姊妹作為參考，屆時有望拎政府8萬元的生育獎勵。