麥明詩笑稱BB叫「盛事」「盛女」預告下月全家旅行兼影寫真

麥明詩今晚盛裝打扮到灣仔出席「Tatler Ball」，同場還有劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）、古天樂、沈月、謝玲玲與囡囡林心兒、歐鎧淳及盛智文夫婦等等。佗住5個月BB的麥明詩穿上5吋高跟鞋及露肩晚裝示人，腹部有一個三角型可以看到肚皮。

她表示自己不想因為懷孕要作老土打扮，所以買了不少衣服配襯，好讓自己看上去潮一點。她早前透露過老公盛勁為會為她搽去妊娠紋的產品，她稱老公有時回家太攰而忘記幫她搽，要提他才會記得。下個月生日的她透露老公已請了兩個星期假，屆時會與一家人到峇里旅行，並會有攝影師幫手影家庭相。

她指今次旅行可說是一個babymoon 聯乘family trip，因為她的父母在BB出世後也要付出，所以帶同父母一齊babymoon。