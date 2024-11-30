麥明詩笑稱BB叫「盛事」「盛女」預告下月全家旅行兼影寫真

麥明詩今晚盛裝打扮到灣仔出席「Tatler Ball」，同場還有劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）、古天樂、沈月、謝玲玲與囡囡林心兒、歐鎧淳及盛智文夫婦等等。佗住5個月BB的麥明詩穿上5吋高跟鞋及露肩晚裝示人，腹部有一個三角型可以看到肚皮。
她表示自己不想因為懷孕要作老土打扮，所以買了不少衣服配襯，好讓自己看上去潮一點。她早前透露過老公盛勁為會為她搽去妊娠紋的產品，她稱老公有時回家太攰而忘記幫她搽，要提他才會記得。下個月生日的她透露老公已請了兩個星期假，屆時會與一家人到峇里旅行，並會有攝影師幫手影家庭相。
她指今次旅行可說是一個babymoon 聯乘family trip，因為她的父母在BB出世後也要付出，所以帶同父母一齊babymoon。
問到BB的性別，她表示沒有特別想知，男定女都沒所謂，坦言會想再生多一個，一切要看緣份。她說︰「我覺得第一個小朋友係男仔，做哥哥係幾好，但女又會嗲爸爸，可以留得住爸爸。」她稱老公的名字沒有跟族譜，所以他們的小朋友也不用跟，並搞笑稱B仔的話可以叫「盛事」、B女可以做「盛女」。
至於會否考慮拍性感大肚照，甚至全裸拍攝，她稱對此沒有概念，反而想影家庭照多些。她稱老公不會影性感照，因為缺乏時間去保持身形，花了時間陪她，「我唔係好想佢太sexy，因為我依家冇乜market，費事佢太性感而我唔開心。」她又笑言開教學中心其中一個目的，就是安排小朋友到教學中心，然後自己可以出去工作及做其他東西，加上自己是使用者會想辦得更好。