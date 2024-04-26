麥明詩老公盛勁為七字回應造人計劃 親解曾是「不婚主義者」原因

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）上月搞足三場「勁甜麥」婚禮，相當矚目。近日盛勁為趁放假幾天，便在社交平台與網民大玩「你問我答」，當中除透露了造人計劃，更解釋由不婚主義者到結婚的心路歷程。
有人問到幾時生小朋友？盛勁為以7字回覆：「我做人好隨緣、佛系」；他又貼出與麥明詩的fb 截圖，透露原來二人早於2013年已經認識。有網民問道：「咩說話想同單身緊既朋友仔講」他則幽默表示：「正呀～好好享受。。。因為...每個階段都有佢正嘅地方。」
談到以往為什麼是「不婚主義者」？他坦言因為唔夠錢，並表示：「我覺得喺呢個世代無父幹嘅年輕一輩係好難自立，莫講話成家立室，就算有份好工但要養成村人都係搞唔掂，與其咁勉強，不如自己一個輕鬆自在，唔好累人。」 早年曾經因為疫情一度失業的盛勁為，現在重操故業做機師，被問到如何在艱難時期保持開心樂觀情緒，他直言人生本來就是苦：「諗左一陣……我自己個答案係：人生本來就係苦，世界都是殘酷的，唔好將所有野諗得太美好，hardtime 係正常的，good time只係好彩，最後只係有粒糖俾到你已經好容易開心滿足。」有人更問盛勁為男性器官的長度，他卻大方笑言：「有位癡漢朋友發問，我應該答真話定假話？」 盛勁為亦有公開多張過大禮的相片，並透露有時工作需要被迫出走幾天，與麥明詩小別勝新婚，甜蜜謂：「forever fresh 」。