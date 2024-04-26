麥明詩老公盛勁為七字回應造人計劃 親解曾是「不婚主義者」原因

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）上月搞足三場「勁甜麥」婚禮，相當矚目。近日盛勁為趁放假幾天，便在社交平台與網民大玩「你問我答」，當中除透露了造人計劃，更解釋由不婚主義者到結婚的心路歷程。

有人問到幾時生小朋友？盛勁為以7字回覆：「我做人好隨緣、佛系」；他又貼出與麥明詩的fb 截圖，透露原來二人早於2013年已經認識。有網民問道：「咩說話想同單身緊既朋友仔講」他則幽默表示：「正呀～好好享受。。。因為...每個階段都有佢正嘅地方。」