麥浚龍周國賢7月開騷 各自帶Band上台solo

Endy道：「08年一齊拍旅遊節目《日本東北咁過祭》，嗰陣相熟咗，有好多好無聊嘅話題。麥先生本身都好認真，但唔知點解撞落我度就好無聊，大家有一個好神奇嘅化學作用喺度。」Juno亦回憶道：「身處外地一段長時間，變咗好容易培養一份感情，做完旅遊節目先正式第一次音樂上合作，做咗《從此世界多了一分鐘》。」

周國賢主動邀請

今次二人再次同台，原來是Endy發起，他說：「一路以嚟都好想同Juno合作 ，但好似時機未到，到今次有呢個演唱會發生，同製作團隊開會時候不約而同有個共識，想嘗試搵Juno參與，結果真係好似上天安排，令到我哋終於可以喺同一個台上面有一個演出，我自己都好期待。」Juno他亦分享道：「之前做嘉賓喺台上合作時間唔係好長，今次Endy邀請我時，一來因為之間嘅友誼，二來又剛做完另一個Show，音樂風格上有新體會，係天時地利，佢一打俾我已經好有畫面。」

Juno預告唱全新歌曲

今次同台演出，將會有很多新驚喜帶給觀眾，其中Solo的部份，二人將會有各自的樂隊演繹作品，而開Show前，他們亦不會知道對方的歌單內容，Juno描述了他腦內的畫面道：「應該要有兩隊唔同嘅band，甚至要有兩邊唔同嘅台，喺當中搵磨合點，但今次演唱會唔係唱幾多自己或對方嘅歌，而係年紀唔同，而家重新編製歌曲，呢個觸發點已令大家想做呢件事。」Endy亦認同兩隊Band的構思，說：「如果一隊Band玩晒，各自唱一首，又互相唱下大家嘅歌係意料中事，但我哋好想有對壘嘅感覺，同時亦表現出一種惺惺相惜嘅音樂交流。」Solo歌單為兩位歌手帶來新鮮感、刺激感，Juno今次將會揀選從未公開獻唱過的歌曲。