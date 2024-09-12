麥潔文孖囡囡上煮食節目教養聲 冼靖峰上鏡前飲凍齋啡去水腫

TVB煮食節目《家常便飯爭霸戰》由薛家燕、冼靖峰（Archie）、關楓馨、阮浩棕擔任主持，昨晚（11日）及今晚（12日）播出的一集，星級試食員分別是麥潔文與女兒陳薔天（天天）、林沚羿（Venus）與爸爸林迪安，兩組母女、父女檔均表現溫馨，當中尤以Venus與爸爸最為糖黐豆，二人除了甫出場即大做心心手勢，兼搭晒膊頭Friend到痺外，創意無限的Venus介紹參賽者的自選菜式「江南白花雞」時，更忽然靈感到率領爸爸及家燕姐大跳紅極一時的《江南Style》。

至於較少公開現身的天天，則和爸爸江華一樣喜歡媽咪手勢，皆因夠晒健康、方便減肥，麥潔文則笑言囡囡控制飲食方面「收放自如」，要檢點節食時絕不鬆懈。歌手出身的麥潔文，又大方分享養聲之道：「唔好打邊爐或者BBQ，把聲會乾」、「我唱歌前會食朱古力，會唱得好舒服，其實朱古力幾潤，卡路里較高，對用氣用力比較好。」Archie及家燕姐也齊齊自爆上鏡前的獨門小錦囊，Archie表示上鏡前會飲凍齋啡幫忙去水腫，家燕姐就會自備清肺特飲：「花旗蔘加雪梨片，飲咗之後喉嚨好舒服。」還提到歌后徐小鳯另類開聲大法：「佢開Show前聽講食好多辣椒！」

雖然節目主旨是比併家常菜，但昨晚一集竟驚現入廚年資長達12年的17歲參賽者歐愛琳，家燕姐聽到歐愛琳6歲就開始下廚時，亦馬上O嘴。拿手家常菜為「土匪雞翼」的愛琳，平時主力於星期五、六、日下廚，觀乎愛琳比賽時表現，除了烹煮流程勁有條理兼淡定，更相當懂得善用蒜頭提味，難怪三姐對她非常滿意，大讚其手勢純熟之餘，並指她絕對有潛質成為廚神。Archie還順勢踢爆喜愛下廚的愛琳，緊張上節目多過放榜，愛琳亦直認不諱：「因為要話畀人知我識煮嘢食咯。」最終愛琳憑以指定食材牛肉炮製的「金菇肥牛卷」，及自選菜式「XO醬蝦仁豆腐」贏出PK戰順利進級。