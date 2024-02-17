麥玲玲老公錄歌示愛 「以為翻版帶」 葉念琛面授追女秘技

玲玲師傅接受訪問時提到情人節，笑言拍拖時期，都有收過老公的花，現在已是「老夫老妻」已不興這一套，講到既浪漫又搞笑一次，是多年前老公錄了一餅卡式帶到沙灘聽，玲玲師傅笑說︰「啲歌聽落好怪，我仲問佢你買翻版呀，原來係老公自己唱。」玲玲師傅自言當場交足戲給老公，表示非常欣賞。

至於該集嘉賓是導演葉念琛，擅長拍攝愛情電影的他，面授行仔追女秘技︰「你唔好成日問人食咗飯喇，係打唔開話題。你直接send『我愛你』，跟住話『send錯，不過都係真嘅』。嚇一嚇佢，睇下乜嘢反應，或者佢都等緊你呢。」行仔事後接受訪問時表示未有使用對象，他講笑話︰「或者send『我愛你』畀導演，睇下下次有冇演出機會。」

此外，Jojo非常認同葉念琛「靚仔唔係大晒」的理論，並列舉三項條件，只要具備當中兩項，追女仔便可以無往而不利︰「其實溝女三樣嘢錢、口才、自信，有兩樣就點都贏。最緊要你唔需要靚仔，你夠自信有口才，夠膽行埋去女仔度，夠狼死啲女仔都肯扤頭。」玲玲師傅跟葉念琛均同意女孩子欣賞幽默、搞笑的男朋友多過靚仔有錢。