麥玲玲讚李龍基係痴心情長劍 一提「藍天白雲發誓」笑唔停

麥玲玲今日到灣仔出席乳酪品牌發布會，她接受傳媒訪問時表示，在剛過去的農曆年假期到澳門工作，她笑言不少人問貼士，因此很怕經過賭場，「個個都問『師傅有冇貼士』、『買幾多號』，我自己唔好賭，我老公就鍾意，但佢就玩得好細。」問到今年娛樂圈的運程，她表示整體多是非，負面新聞較多，歌手及主持會比較麻煩，並建議今年少說話，保持低調，「但歌手、主持就比較難搞，因為很難少說話。」她又指因為今年的太歲是李誠，因此姓李都是犯太歲，加上龍年關係，「龍」字也是犯太歲，暗示李龍基比較運滯。

好欣賞痴心情長劍

麥玲玲說︰「呢個年紀好難改名，姓都改唔到，唯有離開下囉！」問到如何看李龍基近日發生的事，她即笑過不停謂︰「我覺得係痴心情長劍，係不離不棄行動，哈哈哈！好少呢個年紀嘅男人係咁，依家嚟算命嘅人都好少問愛情，都係問錢，依家仲有人喺愛情上係痴心情長劍，等佢結婚都唔容易！好欣賞人哋呢份愛情，哈！」

形容Chris為人熱情

當提到李龍基對藍天白雲發誓，麥玲玲說︰「下？對藍天白雲發誓？哈哈哈哈哈！都係誠意表現，藍天白雲到處都係，成日見！」她表示有見過Chris王青霞，形容對方非常熱情，經常會準備很多禮物送給大家，當中更有一些是奢侈品牌，「我收過一啲牌子，話係佢設計，畫作就冇啦，但唔會質疑人，禮物都係一份心意。佢真係有心，好多人都有。」她表示沒有特別安慰基哥，笑謂對方「仲係愛情喺頭腦度」，不便打擾對方，最重要是他開心。