麥玲玲踢爆男藝人扮慶功轉頭去滾 唐詩詠純情到被嘲笑「好可貴呀」

新正頭點都見到麥玲玲師傅，早前玲玲師傅為唐詩詠同練美娟（娟姐）主持嘅youtube節目《絲打圍爐》做嘉賓，講玄學仲講埋男人，更踢爆男藝人「時間管理大師」上身借慶功為名偷偷去滾！

麥玲玲直接話擇偶不宜同男藝人拍拖 詩詠同娟姐講起擇偶話題，被問到係咪不宜同男藝人拍拖，麥玲玲好直接咁話係，認為靚仔靚女難以駕馭。唐詩詠就認為同藝人拍拖可以掌握對方時間，更以慶功宴為例，認為雙方做同一行，有冇開工同慶功點會唔知。點知詩詠隨即被玲玲師傅KO，指有男藝人去到聚會，坐低打個招呼就走，仲同在場人士講「唔好話我去咗邊」，擺明有古惑。

練美娟

麥玲玲即場笑唐詩詠好純真，拍檔娟姐都補刀指詩詠嘅天真「好可貴呀」。不過兜返轉頭，麥玲玲認為同男藝人交往係OK嘅，因為起碼對象係靚仔，「冇人叫你同佢過人世呀」。唐詩詠之後又再「送頭」，認為圈中都有好男人例子，例如係同佢以兄妹相稱嘅馬國明，玲玲師傅再次反駁「講咗幾十年都係得馬明囉！」。

唐詩詠

講返玄學，練美娟問麥玲玲一線女藝人係咪好難搵對象，玲玲師傅就分析話，女星如果出名，命格會有傷官星，傷到官星即係老公，因此只能事業愛情二揀一，名氣事業攞獎運「好兇」的話，好難有穩定對象。因此麥玲玲話好多女星急流勇退後嫁得好，如要婚姻事業兩得意其實好難。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈