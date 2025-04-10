麥當娜被嘲假唱嬲足20年 Elton John：請原諒我 為恩怨終畫上句號

樂壇天后麥當娜(Madonna)，與英國傳奇音樂人Elton John之間長達20年的恩怨，終於在周一時(7日)迎來大和解。麥當娜在社交媒體上宣布：「我終於與Elton和解了，他是第一個對我說『原諒我』的人。」天后的公告讓雙方fans終如釋重負。
麥當娜與Elton John曾經friend過打band，多年聖誕節也一起度過，兩人於2004年一次公開衝突後，雙方關係變得岌岌可危。當時麥當娜在《Q》雜誌的頒獎禮上獲得作曲人獎，Elton John卻對她獲獎時的表演，發表尖銳刻薄的評論，形容她當時的表演是「假唱」，還說：「這樣的人應該要被槍斃。」Elton John批評令兩人關係決裂。
麥當娜不甘示弱，反駁道：「在舞台上的表演，可是現場演唱。」Elton John卻依然不斷發表批評，兩人因此成為樂壇不和的象徵，恩怨就像是一場音樂界的肥皂劇，你來我往戲劇性十足。
2023年雙方友誼開始出現曙光，當麥當娜發表一首紀念愛滋病死者的歌曲時，Elton John發帖讚揚她的作品，顯示他對於過去的不快已經放下。在本月5日《Saturday Night Live》節目現場，當兩不期而遇時，Elton John主動道歉，走向說麥當娜道：「請原諒我。」讓在場觀看到這一幕的人，簡直淚泛淚光。
麥當娜又指，「聽到一位我崇拜了幾十年的藝術家，公開說不喜歡我，真的令人心碎。」她稱寬恕是偉大的，又指：「Elton John告訴我，他為我寫了這首歌，表示非常有興趣和我合作，我感覺一切都已準備就緒。」兩位巨星的高牆已被推倒，樂迷均期待兩人能夠合作，為這場20年的風波迎來美好結局。