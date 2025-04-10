麥當娜被嘲假唱嬲足20年 Elton John：請原諒我 為恩怨終畫上句號

樂壇天后麥當娜(Madonna)，與英國傳奇音樂人Elton John之間長達20年的恩怨，終於在周一時(7日)迎來大和解。麥當娜在社交媒體上宣布：「我終於與Elton和解了，他是第一個對我說『原諒我』的人。」天后的公告讓雙方fans終如釋重負。

麥當娜與Elton John曾經friend過打band，多年聖誕節也一起度過，兩人於2004年一次公開衝突後，雙方關係變得岌岌可危。當時麥當娜在《Q》雜誌的頒獎禮上獲得作曲人獎，Elton John卻對她獲獎時的表演，發表尖銳刻薄的評論，形容她當時的表演是「假唱」，還說：「這樣的人應該要被槍斃。」Elton John批評令兩人關係決裂。