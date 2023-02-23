麥美恩生日變求婚派對 許文軒周奕瑋急急澄清超好笑

麥美恩將於本月28日迎來36歲生日，昨晚她與家人及多位好友提前慶祝，照片見到麥美恩捧住一大紮花，加上手上戴有戒指，隨即惹來求婚傳聞。麥美恩入行以來，與娛樂新聞台主播許文軒的緋聞傳過不停，過去曾有傳媒拍到他們同行，女方更拎住一大紮花，笑得甜絲絲。
今次他們貼出的照片，其中一張看到玻璃窗上有許文軒的倒影，更令到麥美恩與許文軒的緋聞再次炒得熱烘烘。駱胤鳴和周奕瑋就啟動「花生模式」，先後留言問︰「翹埋雙手果個男人係邊個」、「又係花，悶唔悶㗎？」，而許文軒回覆周奕瑋說︰「係囉，我都覺得好悶！」沒料到麥美恩竟著許文軒要俾多少少誠意。許文軒則答道︰「咁你要問吓送俾你嗰個人喎！」
周奕瑋的戀情被曝光？
究竟誰人送花給麥美恩呢？許文軒見到報道出街之後，也貼出當日慶生的照片說︰「見我哋兩個企到離行離迾都知咩事啦！紥花唔關我事，個蛋糕都唔關我事(但好好味)，隻戒指更加唔關我事！既然成班咁好朋友，又咁耐冇聚過，梗係要開心下啦！祝生日快樂！快啲嫁得出啦！」麥美恩就回應指許文軒應該會快過她結婚，並著對方「唔好咁腌尖，應該仲快 ！」然而二人的對話，卻意外曝光了周奕瑋的感情狀況。
周奕瑋比許文軒更早出po，表示麥美恩手上的花不關他的事，「我咩都無做過，淨係講咗句生日快樂，然後坐低食咗好多嘢。」而麥美恩就留言說︰「我仲未問完你啊！但多謝娛樂大家咁開心！」有網民估計麥美恩及許文軒等在飯局上追問周奕瑋與陳嘉慧的緋聞。