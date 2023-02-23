麥美恩生日變求婚派對 許文軒周奕瑋急急澄清超好笑

麥美恩將於本月28日迎來36歲生日，昨晚她與家人及多位好友提前慶祝，照片見到麥美恩捧住一大紮花，加上手上戴有戒指，隨即惹來求婚傳聞。麥美恩入行以來，與娛樂新聞台主播許文軒的緋聞傳過不停，過去曾有傳媒拍到他們同行，女方更拎住一大紮花，笑得甜絲絲。

今次他們貼出的照片，其中一張看到玻璃窗上有許文軒的倒影，更令到麥美恩與許文軒的緋聞再次炒得熱烘烘。駱胤鳴和周奕瑋就啟動「花生模式」，先後留言問︰「翹埋雙手果個男人係邊個」、「又係花，悶唔悶㗎？」，而許文軒回覆周奕瑋說︰「係囉，我都覺得好悶！」沒料到麥美恩竟著許文軒要俾多少少誠意。許文軒則答道︰「咁你要問吓送俾你嗰個人喎！」