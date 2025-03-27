麥美恩被人不點名批評無禮貌又嘈 吳若希︰我認同TVB姓麥果個好嘈

昨日有網民開PO自稱做過PA，指「TVB 姓麥好X嘈嗰位女士，本身都冇乜禮貌，行內人其實好多人都唔鍾意佢，但係佢就覺得自己好似屈屈不得志咁，又唔知自己寸嘴兼大聲。想當年連佢個好拍檔，周XX都話佢塊面大過pizza。不過唔知點解而家啲人成日話鍾意佢真性情，講出嚟都笑大人個口。」不少人認為對方所指的是麥美恩，於是紛紛留言反駁，而麥美恩見到此PO之後，留言說︰「吖啊~你開全名啦 ！」

向來與麥美恩非常老友的周奕瑋，成為對方所指「姓麥嗰位女士」的拍檔「周XX」，他留言回覆說︰「其實，pizza 係三角形㗎。」另外吳若希、駱胤鳴、梁玉麟亦回應反駁該名網民，吳若希的留言最好笑，她說︰「無做過PA，我認同TVB姓麥果個好L嘈！唔好俾佢知你全名，佢離9丈遠都會大叫你全名同你打招呼～ 好有禮貌～～～但其他嘢就唔認同～」

駱胤鳴︰周 XX 都話過佢龍 X

駱胤鳴見到不少跟麥美恩合作過的人出來開腔護航，她說︰「見留言咁多人衝出嚟認證返佢有禮貌、好專業，我就放心了。Anyway，以前做過電視台，TVB 姓麥果位平時好靜㗎，我嗌錯佢做Maryanne佢都無黑面，想當年佢個好拍檔 周XX都話過佢龍X。不過唔知點解而家周街都係絕脂神廣告，算唔算係靠實力為屁股平反咗。見過真人好瘦，雖然有時興奮嘅時候有啲嘈，但我估唔到大家睇台慶嘅話會想睇靜過圖書館嘅台慶。師兄，節目效果就係要有效果，見過佢做annual dinner，專業、識執生、識搞氣氛、識大體，算啦呢啲都係司儀好基本嘅嘢～淨係on show前幾日收到稿，問我啲中文名，難嘅字點讀，就知佢好乖會做功課，尊重嘉賓唔好讀錯人哋個名唯一嘅缺點係鍾意追星，追到睇唔明佢個threads講乜。」

另有不少人表示做過PA，曾跟麥美恩合作，全都指她非常有禮貌，而且工作認真又專業。亦有網民搞笑問道樓主指「TVB 姓麥好X嘈嗰位女士」是否在說麥玲玲。